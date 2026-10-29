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Львов запускает отопление: когда в домах появится тепло

квартира женщины батарея отопления
Во Львове стартует отопительный сезон / Freepik

Во Львове с 30 октября начинают отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписали в городских властях.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

Когда во Львове включат отопление

Запуск системы отопления может занять несколько дней, поэтому тепло будет поступать в дома постепенно.

Город ставит целью обеспечить отопление в домах уже на выходных. В то же время скорость запуска зависит от постепенного подключения системы.

"Зима скоро. Львов готовится", - отметили в городских властях.

Итак, старт отопительного сезона запланирован на 30 октября, однако жителям следует учитывать, что батареи в разных домах могут нагреваться одновременно.

Что с отоплением в Киеве

Напомним, вопреки сложной ситуации в энергетике с 16 октября в Киеве начинают отопительный сезон для заведений социальной сферы. Теплоснабжение сначала подадут больницам, школам и садам. Отоплением пока не обеспечат части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект. Работы по восстановлению там продолжаются.

Кроме того, в Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности, за счет строительства резервных котельных, однако это будет происходить уже во время отопительного сезона. Завершение работ по текущим оценкам потребует около двух месяцев.

Отметим, что в январе 2026 года российские атаки повлекли за собой серьезные перебои с отоплением в Киеве. Из-за повреждений тепловой инфраструктуры без тепла остались тысячи домов, а в некоторых районах восстановление теплоснабжения затянулось. Чтобы справиться с последствиями ударов, коммунальные службы работали в усиленном режиме, а город привлекал альтернативные источники обогрева.

Сообщалось, что Киев также модернизирует энергетическую инфраструктуру перед отопительным сезоном, в частности готовит объекты теплоснабжения и резервного питания. Так, в Голосеевском районе Киева строят тепловую сеть отдельных микрорайонов на Теремках.

Автор:
Ольга Опенько

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