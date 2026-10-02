Подорожает ли отопление в Киеве: в горсовете назвали тарифы для населения

В Киеве тарифы на тепловую энергию, отопление и горячую воду для населения в отопительном сезоне 2026-2027 годов останутся неизменными.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Тарифы на отопление и горячую воду в Киеве.

В то же время, теплоснабжающие предприятия должны рассчитать экономически обоснованные тарифы. Это связано с истечением срока действия предварительных тарифов и необходимостью актуализировать затраты на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии и горячей воды.

Экономически обоснованные тарифы для КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Евро-Реконструкция" в сезоне 2026-2027 годов будут применяться для бюджетных учреждений, других потребителей и религиозных организаций.

Таким образом, для населения тарифы на тепло и горячую воду остаются без изменений, в то время как для других категорий потребителей будут действовать экономически обоснованные тарифы.

Справка

Тарифы на отопление и горячую воду для населения в Украине остаются неизменными из-за моратория на повышение коммунальных тарифов во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения.

Мораторий распространяется в частности на тарифы на тепловую энергию, горячую воду и распределение природного газа для бытовых потребителей.

Чтобы сдерживать рост платежей, государство компенсирует теплоснабжающим предприятиям разницу между экономически обоснованной стоимостью услуг и применяемыми для населения тарифами.

Важным фактором также цена газа для предприятий теплокоммунэнерго. «Нафтогаз» поставляет газ производителям тепла, которые обеспечивают население, по льготной цене, позволяющей сохранять фиксированные тарифы.

Указанный тариф 1654,41 грн/Гкал является тарифом на тепловую энергию для населения, применяемого в отдельных регионах. В то же время, конкретный тариф может отличаться в зависимости от предприятия и территории.

Напомним, в Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения стоимость будет составлять 63,79 грн за кубометр, тогда как тариф на уровне почти 90 грн за кубометр пока не будет применяться.