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На прифронтовых дорогах за сентябрь развернули почти 170 км антидроновой защиты

антидроновая сетка
На прифронтовых дорогах за сентябрь развернули почти 170 км антидроновой защиты / Скриншот видео

С начала 2026 года Государственная специальная служба транспорта по заданию Министерства обороны Украины обустроила более 1560 км антидроновой защиты ключевых логистических маршрутов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Только за сентябрь в прифронтовых регионах:

  • построено почти 170 км антидроновой защиты;
  • отремонтировано более 106 км автомобильных дорог.

Восстановление автодорог и состояние работ

С начала восстановительных работ, стартовавших в апреле, специалисты провели текущий ремонт и эксплуатационное содержание более 660 км автодорог.

В настоящее время работы продолжаются на 8 участках, в то время как на 50 участках их уже полностью завершили. В ведомстве подчеркнули, что защита логистических маршрутов ежедневно спасает жизнь украинских защитников, сохраняет технику и усиливает возможности подразделений выполнять боевые задания.

В целом с апреля прошлого года Государственная специальная служба транспорта обустроила более 2 000 км антидроновой защиты на прифронтовых дорогах.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство направит почти 800 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту дорог. Средства в объеме 789 млн грн выделены в защиту дорог, имеющих стратегическое значение для обороны и логистики.

Автор:
Максим Кольц

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