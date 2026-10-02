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На прифронтовых дорогах за сентябрь развернули почти 170 км антидроновой защиты
С начала 2026 года Государственная специальная служба транспорта по заданию Министерства обороны Украины обустроила более 1560 км антидроновой защиты ключевых логистических маршрутов.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Только за сентябрь в прифронтовых регионах:
- построено почти 170 км антидроновой защиты;
- отремонтировано более 106 км автомобильных дорог.
Восстановление автодорог и состояние работ
С начала восстановительных работ, стартовавших в апреле, специалисты провели текущий ремонт и эксплуатационное содержание более 660 км автодорог.
В настоящее время работы продолжаются на 8 участках, в то время как на 50 участках их уже полностью завершили. В ведомстве подчеркнули, что защита логистических маршрутов ежедневно спасает жизнь украинских защитников, сохраняет технику и усиливает возможности подразделений выполнять боевые задания.
В целом с апреля прошлого года Государственная специальная служба транспорта обустроила более 2 000 км антидроновой защиты на прифронтовых дорогах.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство направит почти 800 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту дорог. Средства в объеме 789 млн грн выделены в защиту дорог, имеющих стратегическое значение для обороны и логистики.