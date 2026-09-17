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Новости
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Антидроновая защита дорог: правительство направит почти 800 млн грн из резервного фонда

Антидроновая защита прифронтовых дорог
Антидроновая защита прифронтовых дорог

Правительство направит 789 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту дорог, имеющих стратегическое значение для обороны и логистики.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.

789 млн грн на антидроновую защиту

Из этой суммы 357 млн грн получит агентство восстановления. Еще 432 млн грн направят областным военным администрациям прифронтовых регионов.

Финансирование предусмотрено для Запорожской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.

Ожидается, что работы начнут без промедлений. Правительство также поручило завершить обустройство защиты в максимально короткие сроки.

Средства должны обеспечить защиту приоритетных автомобильных маршрутов, используемых для оборонных нужд и логистического сообщения.

Ранее Кабмин выделил 96 млн. грн. на обустройство сетевых коридоров на приоритетных автодорогах Херсонской области.

Автор:
Ольга Опенько

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