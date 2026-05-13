Защита дорог Херсонщины: правительство выделило 96 млн грн на антидроновые сетки

антидроновая сетка
Кабмин выделил 96 млн грн на обустройство сеточных коридоров в Херсонской области / Скриншот видео

Кабмин выделил 96 млн грн на обустройство сетевых коридоров на приоритетных автодорогах Херсонской области. Эти меры направлены на усиление обороноспособности региона, обеспечение быстрой эвакуации населения и поддержание жизнедеятельности общин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Денежные средства пойдут на защиту дорог, которыми ежедневно пользуются гражданские лица, военные подразделения и службы экстренного реагирования.

Антидроновые сетки, установленные вдоль проезжей части, предназначены для нейтрализации дроновых атак и обеспечения безопасной перевозки гуманитарных грузов.

На сегодняшний день совместными усилиями Херсонской областной военной администрации и Министерства обороны уже установлено 190 км антидроновых сеток. Работы по обустройству защитных сооружений продолжаются. Параллельно правительство прорабатывает решение по выделению дотации на капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия в области.

Справочно

Антидроновые сетки – это защитные конструкции из прочных материалов (веревка, металлическая проволока), предназначенные для перехвата FPV-дронов и сбросов, предотвращающие их проникновение в цель. Они создают физический барьер над военной техникой, позициями, дорогами и блиндажами.

Дроны запутываются в сетке, не достигая цели или не взрываясь. Монтируются в несколько слоев для повышения эффективности . Натягиваются над прифронтовыми путями для безопасной эвакуации и логистики.

Напомним, в Днепропетровской области завершили строительство антидронового покрытия вдоль 42 км важного логистического маршрута. Работы на этом участке выполнены на 100%.

Автор:
Татьяна Ковальчук