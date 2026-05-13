Защита дорог Херсонщины: правительство выделило 96 млн грн на антидроновые сетки
Кабмин выделил 96 млн грн на обустройство сетевых коридоров на приоритетных автодорогах Херсонской области. Эти меры направлены на усиление обороноспособности региона, обеспечение быстрой эвакуации населения и поддержание жизнедеятельности общин.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
Денежные средства пойдут на защиту дорог, которыми ежедневно пользуются гражданские лица, военные подразделения и службы экстренного реагирования.
Антидроновые сетки, установленные вдоль проезжей части, предназначены для нейтрализации дроновых атак и обеспечения безопасной перевозки гуманитарных грузов.
На сегодняшний день совместными усилиями Херсонской областной военной администрации и Министерства обороны уже установлено 190 км антидроновых сеток. Работы по обустройству защитных сооружений продолжаются. Параллельно правительство прорабатывает решение по выделению дотации на капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия в области.
Справочно
Антидроновые сетки – это защитные конструкции из прочных материалов (веревка, металлическая проволока), предназначенные для перехвата FPV-дронов и сбросов, предотвращающие их проникновение в цель. Они создают физический барьер над военной техникой, позициями, дорогами и блиндажами.
Дроны запутываются в сетке, не достигая цели или не взрываясь. Монтируются в несколько слоев для повышения эффективности . Натягиваются над прифронтовыми путями для безопасной эвакуации и логистики.
Напомним, в Днепропетровской области завершили строительство антидронового покрытия вдоль 42 км важного логистического маршрута. Работы на этом участке выполнены на 100%.