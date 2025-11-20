- Категория
Антидроновые патроны от украинских производителей переходят в серийное производство
Украина расширяет производство антидроновых патронов. Минобороны кодифицировало продукцию сразу нескольких отечественных производителей, что открывает путь к серийному выпуску.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минобороны Дениса Шмыгаля.
Серийный выпуск антидроновых патронов
Отмечается, что антидроновые патроны позволят украинским военным эффективнее противодействовать враждебным FPV-дронам и "мавикам".
Они оснащены специальной боевой частью, существенно повышающей вероятность поражения русского дрона. При этом для их использования не требуется отдельное вооружение – такие патроны подходят для обычного штатного оружия.
"Работаем над тем, чтобы еще больше нового и действенного оружия появлялось в арсенале наших военных, усиливало их боевую мощь и обороноспособность Украины", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, в Украине начато серийное производство дронов-перехватчиков Octopus, способных сбивать "шахеды". Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать предприятий готовят свои производственные линии к запуску.