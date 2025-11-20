Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Антидроновые патроны от украинских производителей переходят в серийное производство

дроны
Минобороны кодифицировало антидроновые патроны / Depositphotos

Украина расширяет производство антидроновых патронов. Минобороны кодифицировало продукцию сразу нескольких отечественных производителей, что открывает путь к серийному выпуску.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минобороны Дениса Шмыгаля.

Серийный выпуск антидроновых патронов

Отмечается, что антидроновые патроны позволят украинским военным эффективнее противодействовать враждебным FPV-дронам и "мавикам".

Они оснащены специальной боевой частью, существенно повышающей вероятность поражения русского дрона. При этом для их использования не требуется отдельное вооружение – такие патроны подходят для обычного штатного оружия.

"Работаем над тем, чтобы еще больше нового и действенного оружия появлялось в арсенале наших военных, усиливало их боевую мощь и обороноспособность Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в Украине начато серийное производство дронов-перехватчиков Octopus, способных сбивать "шахеды". Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать предприятий готовят свои производственные линии к запуску.

Автор:
Ольга Опенько