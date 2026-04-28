Новый лидер Венгрии предложил Зеленскому встретиться на Закарпатье

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр официально обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением провести двустороннюю встречу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Главной целью инициативы является полная перезагрузка межгосударственных отношений, подвергшихся беспрецедентному упадку во время правления Виктора Орбана.

Мадяр, построивший свою кампанию на обещании вернуть Венгрию в демократическое европейское пространство, видит в этом диалоге шанс исправить ошибки прошлого, пишет Bloomberg.

Будущий венгерский лидер предложил провести переговоры в июне на территории Украины, а именно в городе Берегово на Закарпатье. Выбор этого населенного пункта символичен, ведь он является центром расселения этнических венгров.

Он также просит Украину расширить права меньшинств, в частности, в сфере использования языка и образования для этнических венгров как основу для улучшения отношений.

"Если мы сможем решить эти вопросы, то мы точно сможем открыть новую главу в украинско-венгерских двусторонних отношениях", – написал Мадяр в Facebook.

Уход от наследия Виктора Орбана

Виктор Орбан годы использовал вопросы меньшинств как инструмент для блокирования финансовой и военной помощи Европейского Союза Украине.

Во время последней предвыборной кампании бывший премьер открыто называл Украину врагом и делал Зеленского объектом постоянных политических атак.

Мадяр четко дистанцируется от такой риторики и заявляет о необходимости уменьшения российского влияния в Будапеште.

Защита национальных интересов

Хотя Украина вводит государственный язык для защиты от российского влияния, Венгрия все равно считает это нарушением прав меньшинств.

В то же время Мадяр, который примет присягу 9 мая, заранее предупреждает о своей оппозиции относительно ускоренного вступления Украины в ЕС, отмечая необходимость взвешенного и постепенного процесса интеграции.

