Мадяр ответил Зеленскому: когда Венгрия вернет деньги и золото Ощадбанка

Лидер венгерской партии Тиса и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадяр заявил, что вопрос возвращения золота и средств Ощадбанка будет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только после того, как официально станет премьер-министром.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Tele.

Комментируя обвинения в адрес правительства Виктора Орбана в похищении средств и золота Ощадбанка, Мадяр высказался сдержанно и заявил, что не готов полагаться только на публичный информационный шум.

По его словам, сейчас он видит преимущественно «пропагандистские новости» и не считает возможным делать окончательные выводы без полного понимания обстоятельств дела.

Будущий глава венгерского правительства добавил, что после вступления в должность будет в разговоре с Зеленским и более важные темы, однако историю с активами Ощадбанка не будет игнорировать.

Мадяр официально возглавит новое правительство Венгрии 9 мая.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина хотела бы вернуть задержанные в Венгрии деньги Ощадбанка и планирует обсудить этот вопрос с Мадяром.

Зеленский напомнил, что эти деньги Виктор Орбан, нынешний премьер-министр, после поражения на парламентских выборах скоро уйдет в отставку, просто украл.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

После освобождения работников Ощадбанка средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников, ранее задержанных в Венгрии. Зафиксировано повреждение оборудования, также планируется провести оценку ущерба.