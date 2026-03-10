Венгрия присвоила имущества Ощадбанка более чем на 82 миллиона долларов

Общая стоимость наличных в валюте и девяти килограмм золота Ощадбанка, незаконно удерживаемых Венгрией, составляет 82,2 миллиона долларов.

Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Напомним, два инкассаторских автомобиля Ощадбанка с семью работниками были задержаны 5 марта в Венгрии вместе с 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

"При цене 5180 долларов за тройскую унцию стоимость 9 кг золота составляет 1,498 млн долл. Учетная цена золота от НБУ сейчас 7200 грн за грамм. Следовательно, 9 кг - это около 65 млн грн. Это официальная цена для банков. Если его продавать физически клиентам банков, то цена доходит до 10%. если все это золото продать слитками по 1 грамму, может достичь и 90 млн грн", - отметил эксперт.

По его подсчетам, 35 млн евро по нынешнему курсу – это примерно 40,7 млн долларов. Если к этому добавить 40 млн долларов и стоимость 9 кг золота, то общая сумма конфискованных в Венгрии средств Сбербанка составляет 82,2 млн долларов.

Ощадбанк требует вернуть захваченное имущество в Венгрии

После освобождения работников Ощадбанка валютные ценности и золото, перевозимые инкассаторами, остаются в Венгрии без законных на то оснований.

Ощадбанк требует вернуть свое имущество. В банке отметили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с Райффайзен Банком Австрии, груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

Арест средств Ощадбанка

Лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Ощадбанка.

Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV). В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег .

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто, комментируя ситуацию, заявил, что "встает вопрос, речь не идет о деньгах украинской военной мафии".

По его словам, украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию значительное количество наличных денег и золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии ранее говорила о $900 миллионах и €420 миллионах только в этом году.

Сиярто говорит, что "возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных денег. Ведь если бы это была транзакция между банками, ее можно было бы осуществить банковским переводом".

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявил, что Украина привлечет к ответственности причастных.