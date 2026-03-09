Венгрия хочет арестовать средства и золото Ощадбанка: с инициативой выступила партия Орбана

Лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии, лидером которой является премьер Виктор Орбан) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Ощадбанка. Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Telex.

По словам Кошича, причина такой инициативы — необходимость проверки способа транспортировки активов и лиц перевозчиков на предмет угрозы национальной безопасности Венгрии. Правоохранительные органы должны установить личности инкассаторов банка и проверить их якобы "возможные связи с уголовными или террористическими структурами". Также следствие должно определить, планировалось ли использование наличных и золотых на территории Венгрии и с какой целью.

Кочиш настоял, что решение по законопроекту должны принять срочно, ведь парламент будет собираться только через несколько дней. В парламенте возникли дискуссии из-за срочности представления законопроекта и его возможного ретроактивного действия. Представители оппозиционных партий отметили, что документ был внесен слишком быстро, что не позволило подробно ознакомиться с ним. Несмотря на возражения, члены комитета согласились, что вопрос может затрагивать интересы национальной безопасности.



Комитет поддержал предложение лидера фракции "Фидес" (Венгерский гражданский союз) четырьмя голосами "за" против двух "воздержавшихся". Также была одобрена рекомендация для Национального собрания обсудить этот проект в исключительном порядке.

Напомним, Нацбанк ведет активную коммуникацию с европейскими партнерами по инциденту с арестом украинских инкассаторов и валюты. в Венгрии не остался без должной реакции. Глава Национального банка Андрей Пышный заявил: "Я отдельно хочу обратиться к венгерской стороне поддержать инициированный нами независимый аудит. Например, Европейская комиссия могла бы выступить независимой третьей стороной для объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств этого инцидента" .

Глава НБУ отметил, что после увольнения работников Сбербанка валютные ценности, которые перевозили инкассаторы, остаются в Венгрии без законных на то оснований.