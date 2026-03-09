Запланована подія 2

Говорили по-русски: работников Ошадбанка в Венгрии держали в наручникахя

Украинские граждане, удерживаемые в Венгрии / Ощадбанк

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что при содержании работников Ощадбанка в Венгрии к ним грубо относились, держали в наручниках, не предоставляли лечение и говорили на русском языке.

Как пишет Delo.ua, об этом   речь   в заявлении МИД.

В ведомстве отмечают, что венгерская сторона знала о том, что инкассаторы не были вооружены, однако все равно задержала украинцев с помощью сотрудников Антитеррористического центра, у которых были пулеметы и гранатометы.

При этом работники Ощдбанка имели статус свидетелей, но их 28 часов держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами. В МИД также рассказали, что у украинцев забрали мобильные телефоны и другие личные вещи, которые так и не вернули.

Кроме того, когда у одного из задержанных, который имеет инвалидность и нуждается в специальном режиме питания и регулярном приеме лекарства, ухудшилось состояние здоровья, медицинскую помощь ему оказали только тогда, когда он потерял сознание. При этом украинцу, больному сахарным диабетом, насильно укололи препарат, после которого у него резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония. В конце концов его были вынуждены доставить в больницу.

В МИД отмечают, что на задержанных оказывали психологическое и физическое давление. Им не разрешали давать показания на украинском языке, общаясь с ними на русском, а просьбы о предоставлении юридической защиты венгры игнорировали и встречу задержанных с консулами сделали невозможным, предоставляя неправдивую информацию о местонахождении граждан.

Депортацию работников Ощадбанка и запрет на въезд на территорию Шенгенской зоны в украинском МИД тоже считают нарушением, ведь доказательств причастности задержанных украинцев к противоправным действиям Венгрия не имела, а они сами все время имели статус свидетелей.

МИД называет "неприемлемыми и неадекватными" такие действия венгерской власти и "циничным нарушением ряда положений Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях и украинско-венгерской консульской конвенции".

В дипломатическом ведомстве напомнили, что после освобождения работников Ощадбанка валютные ценности, перевозимые инкассаторами, остаются в Венгрии без законных на то оснований.

"Отмечаем неприемлемость таких произвольных действий, которые могут приравниваться к захвату заложников и похищению имущества. Настаиваем на необходимости решительной реакции на европейском уровне на этот государственный бандитизм", — подчеркнули в МИД.

В свою очередь, государственный Ощадбанк требует вернуть свое имущество и ценность и на сумму 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей   финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Позиция Венгрии

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стала   подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто,   комментируя   ситуацию, заявил, что "встает вопрос, речь не идет о деньгах украинской военной мафии".

По его словам, украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию значительное количество наличных денег и золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии ранее говорила о $900 миллионах и €420 миллионах только в этом году.

Сиярто говорит, что "возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных денег. Ведь если бы это была транзакция между банками, ее можно было бы осуществить банковским переводом".

Автор:
Светлана Манько