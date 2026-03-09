Говорили по-русски: работников Ошадбанка в Венгрии держали в наручникахя

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что при содержании работников Ощадбанка в Венгрии к ним грубо относились, держали в наручниках, не предоставляли лечение и говорили на русском языке.

Как пишет Delo.ua, об этом речь в заявлении МИД.

В ведомстве отмечают, что венгерская сторона знала о том, что инкассаторы не были вооружены, однако все равно задержала украинцев с помощью сотрудников Антитеррористического центра, у которых были пулеметы и гранатометы.

При этом работники Ощдбанка имели статус свидетелей, но их 28 часов держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами. В МИД также рассказали, что у украинцев забрали мобильные телефоны и другие личные вещи, которые так и не вернули.

Кроме того, когда у одного из задержанных, который имеет инвалидность и нуждается в специальном режиме питания и регулярном приеме лекарства, ухудшилось состояние здоровья, медицинскую помощь ему оказали только тогда, когда он потерял сознание. При этом украинцу, больному сахарным диабетом, насильно укололи препарат, после которого у него резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония. В конце концов его были вынуждены доставить в больницу.

В МИД отмечают, что на задержанных оказывали психологическое и физическое давление. Им не разрешали давать показания на украинском языке, общаясь с ними на русском, а просьбы о предоставлении юридической защиты венгры игнорировали и встречу задержанных с консулами сделали невозможным, предоставляя неправдивую информацию о местонахождении граждан.

Депортацию работников Ощадбанка и запрет на въезд на территорию Шенгенской зоны в украинском МИД тоже считают нарушением, ведь доказательств причастности задержанных украинцев к противоправным действиям Венгрия не имела, а они сами все время имели статус свидетелей.

МИД называет "неприемлемыми и неадекватными" такие действия венгерской власти и "циничным нарушением ряда положений Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях и украинско-венгерской консульской конвенции".

В дипломатическом ведомстве напомнили, что после освобождения работников Ощадбанка валютные ценности, перевозимые инкассаторами, остаются в Венгрии без законных на то оснований.

"Отмечаем неприемлемость таких произвольных действий, которые могут приравниваться к захвату заложников и похищению имущества. Настаиваем на необходимости решительной реакции на европейском уровне на этот государственный бандитизм", — подчеркнули в МИД.

В свою очередь, государственный Ощадбанк требует вернуть свое имущество и ценность и на сумму 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Позиция Венгрии

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стала подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто, комментируя ситуацию, заявил, что "встает вопрос, речь не идет о деньгах украинской военной мафии".

По его словам, украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию значительное количество наличных денег и золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии ранее говорила о $900 миллионах и €420 миллионах только в этом году.

Сиярто говорит, что "возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных денег. Ведь если бы это была транзакция между банками, ее можно было бы осуществить банковским переводом".