Говорили російською: працівників Ошадбанку в Угорщині тримали в кайданках та не надавали лікування

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що під час утримання працівників Ощадбанку в Угорщини до них грубо ставилися, тримали в кайданках, не надавали лікування та говорили російською мовою.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві МЗС.

У відомстві зауважують, що угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, однак усе одно затримала українців за допомогою співробітників Антитерористичного центру, які мали при собі кулемети та гранатомети.

При цьому працівники Ощадбанку мали статус свідків, але їх 28 годин тримали в кайданках і перевозили із зав’язаними очима. У МЗС також розповіли, що в українців забрали мобільні телефони та інші особисті речі, які так і не повернули.

Крім того, коли в одного із затриманих, який має інвалідність і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, погіршився стан здоров’я, медичну допомогу йому надали лише тоді, коли він знепритомнів. При цьому українцю, хворому на цукровий діабет, силоміць вкололи препарат, після якого у нього різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія. Зрештою, його були змушені доправити до лікарні.

У МЗС наголошують, що на затриманих чинили психологічний та фізичний тиск. Їм не дозволяли давати свідчення українською мовою, спілкуючись із ними російською, а прохання про надання юридичного захисту угорці ігнорували і зустріч затриманих з консулами унеможливили, надаючи неправидиву інформацію про місце перебування громадян.

Депортацію працівників "Ощадбанку" та заборону в’їзду на територію Шенгенської зони в українському МЗС теж вважають порушенням, адже доказів причетності затриманих українців до протиправних дій Угорщина не мала, а вони самі весь час мали статус свідків.

МЗС називає "неприйнятними і неадекватними" такі дії угорської влади і "цинічним порушенням низки положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції".

У дипломатичному відомстві нагадали, що після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав.

"Наголошуємо на неприйнятності таких свавільних дій, які можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна. Наполягаємо на необхідності рішучої реакції на європейському рівні на цей державний бандитизм", — підкреслили в МЗС.

Своєю чергою, державний Ощадбанк, чиї два інкасаторські автомобілі із сімома працівниками були затримані 5 березня в Угорщині, вимагає повернути своє майно та цінності на суму 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Позиція Угорщини

Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".