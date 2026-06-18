Україна та Велика Британія оновили Меморандум про податкову співпрацю

Державна податкова служба України продовжує розвивати стратегічне партнерство з Податковою та митною службою Великої Британії. Відомства офіційно підписали оновлений Меморандум про взаєморозуміння, який визначає конкретні кроки взаємодії на найближчі три роки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Підписаними примірниками документа обмінялися очільниця ДПС Леся Карнаух та директорка HMRC з питань бізнесу, активів та міжнародного співробітництва Ліззі Арнольд. Керівниця українського відомства зазначила, що ця домовленість є важливим підтвердженням спільних зобов'язань, особливо з огляду на раніше укладену масштабну 100-річну Угоду про партнерство між двома державами.

Ключові пріоритети на найближчі три роки

Оновлений документ фокусується на трансформаційних процесах та впровадженні сучасних підходів до адміністрування. Серед головних пріоритетів співпраці визначено:

регулювання та оподаткування криптоактивів;

автоматичний обмін податковою інформацією;

посилення боротьби зі схемами ухилення від сплати податків та скорочення податкового розриву;

підвищення довіри платників до податкових органів;

розвиток внутрішніх комунікацій.

Для української сторони особливу цінність має досвід британських колег у впровадженні ризик-орієнтованого підходу, розвитку цифрових сервісів та застосуванні поведінкових методів для підвищення рівня податкового комплаєнсу (добровільного дотримання правил). Спільна робота у цих сферах безпосередньо сприятиме реалізації затвердженої Національної стратегії доходів до 2030 року.

Під час зустрічі Леся Карнаух також ознайомила британських партнерів з унікальним досвідом ДПС щодо забезпечення безперервної роботи відомства, стабільного наповнення державного бюджету та надання електронних послуг платникам в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська податкова посилює співпрацю з Литвою та Латвією. Державна податкова служба України уклала аналогічні Меморандуми про співпрацю з податковими відомствами балтійських країн під час офіційної зустрічі генеральних директорів податкових та митних адміністрацій.