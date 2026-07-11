НБУ пояснив, чому банкнота 2000 грн не вплине на інфляцію

Запровадження банкноти номіналом 2000 грн не збільшить кількість грошей в економіці та не матиме впливу на інфляцію. У Національному банку пояснюють, що новий номінал вводиться через зростання обсягів економіки, зарплат, цін і готівки в обігу, а не є причиною цих процесів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на роз’яснення НБУ.

У НБУ наголошують, що поява банкноти 2000 грн не означає запуск "друкарського верстата" в економічному сенсі. Емісія передбачає збільшення обсягу грошей в економіці, тоді як нова банкнота виходитиме в обіг через обмін на безготівкові кошти або банкноти інших номіналів.

Тобто загальний обсяг грошей не збільшиться, а отже, впливу на інфляцію не буде.

У Нацбанку також зазначають, що центральні банки постійно друкують нові банкноти для заміни старих і пошкоджених. Це не призводить до інфляції чи девальвації, якщо кількість грошей в економіці не змінюється.

За поясненням НБУ, введення нового номіналу є реакцією на зміни в економіці. Від часу останнього запровадження нової банкноти минуло сім років. За цей період Україна пройшла через коронакризу та повномасштабну війну Росії проти України.

За даними Держстату, середньомісячна зарплата за цей час зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції — удвічі. За даними НБУ, обсяг готівки в обігу збільшився більш ніж удвічі.

У Нацбанку пояснюють, що велика кількість банкнот в обігу створює незручності для населення та збільшує витрати держави на грошовий обіг. Банкнота більшого номіналу має частково вирішити цю проблему.

Щодо інфляції, НБУ зазначає, що його головне завдання — утримувати її низькою та стабільною. Наразі інфляція перебуває на рівні близько 7%, а ціль Нацбанку — 5%.

НБУ очікує таку динаміку інфляції:

певне пришвидшення у другому півріччі 2026 року через значні витрати бізнесу, зокрема на енергоносії та зарплати;

зниження за підсумками 2027 року;

повернення до цілі 5% у 2028 році.

Голова НБУ Андрій Пишний підкреслює, що введення нової банкноти не вплине на динаміку інфляції, оскільки зміни у грошовому обігу наздоганяють ширші економічні процеси, а не спричиняють їх. Вони не призведуть до вищої інфляції, оскільки грошей в обігу не стане більше. Нові банкноти надходитимуть в обіг виключно за рахунок обміну на безготівкові кошти або обміну на банкноти інших номіналів.

Окрім того, введення нової банкноти не є емісією. У сучасному світі емісія не пов’язана з роботою друкарського верстату та відбувається виключно на безготівковій основі. На практиці "друк грошей" відбувається, коли у фінансову систему надходять "нові" гроші, яких раніше там не було, збільшуючи обсяг грошей в економіці.

Нагадаємо, Нацбанк поповнив банкнотний ряд національної валюти банкнотою номіналом 2000 гривень. Нова купюра офіційно надійде в готівковий обіг з 4 вересня 2026 року.