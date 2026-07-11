НБУ объяснил, почему банкнота 2000 грн не повлияет на инфляцию

Введение банкноты номиналом 2000 грн не увеличит количество денег в экономике и не повлияет на инфляцию. В Национальном банке объясняют, что новый номинал вводится из-за роста объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на разъяснение НБУ.

В НБУ отмечают, что появление банкноты 2000 грн не означает запуск "печатного станка" в экономическом смысле. Эмиссия предполагает увеличение объема денег в экономике, в то время как новая банкнота будет выходить в обращение через обмен на безналичные средства или банкноты других номиналов.

То есть, общий объем денег не увеличится, а значит, влияния на инфляцию не будет.

В Нацбанке также отмечают, что центральные банки постоянно печатают новые банкноты для замены старых и поврежденных. Это не приводит к инфляции или девальвации, если количество денег в экономике не меняется.

По объяснению НБУ, введение нового номинала является реакцией на изменения в экономике. Со времени последнего введения новой банкноты прошло семь лет. За этот период Украина прошла через коронакризис и полномасштабную войну России против Украины.

По данным Госстата, среднемесячная зарплата за это время выросла в три раза, а уровень цен на основе индекса инфляции вдвое. По данным НБУ, объем наличных денег в обращении увеличился более чем вдвое.

В Нацбанке объясняют, что большое количество банкнот в обращении создает неудобства для населения и увеличивает расход государства на денежное обращение. Банкнота большего номинала должна частично решить эту проблему.

Относительно инфляции НБУ отмечает, что его главная задача — удерживать ее низкой и стабильной. В настоящее время инфляция находится на уровне около 7%, а цель Нацбанка – 5%.

НБУ ожидает такую динамику инфляции:

определенное ускорение во втором полугодии 2026 из-за значительных затрат бизнеса, в частности на энергоносители и зарплаты;

снижение по итогам 2027 года;

возврат к цели 5% в 2028 году.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркивает, что введение новой банкноты не повлияет на динамику инфляции, поскольку изменения в денежном обращении догоняют более широкие экономические процессы, а не влекут их. Они не приведут к более высокой инфляции, поскольку денег в обращении не станет больше. Новые банкноты будут поступать в обращение исключительно за счет обмена на безналичные средства или обмена на банкноты других номиналов.

Кроме того, введение новой банкноты не является эмиссией. В современном мире эмиссия не связана с работой печатного станка и проходит исключительно на безналичной основе. На практике "печать денег" происходит, когда в финансовую систему поступают "новые" деньги, которых раньше там не было, увеличивая объем денег в экономике.

Напомним, Нацбанк пополнил банкнотный ряд национальной валюты банкнотой номиналом 2000 гривен. Новая купюра официально поступит в наличное обращение с 4 сентября 2026 года.