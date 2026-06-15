НБУ завершает обновление гривны: в обращение вводят новые банкноты

Национальный банк Украины с 16 июня вводит в наличные обороты модифицированные банкноты номиналом 100 гривен с новым элементом дизайна. На оборотной стороне купюры появится патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Надпись размещена в правой верхней части оборотной стороны банкноты. В то же время, все остальные элементы дизайна и защиты остались неизменными и соответствуют банкнотам номиналом 100 гривен образца 2014 года.

С 16 июня Нацбанк приступит к выдаче обновленных банкнот банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям по обработке наличных денег для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения.

В НБУ отметили, что введение в обращение модифицированных 100 гривен завершает обновление всего банкнотного ряда национальной валюты. Процесс модификации гривни начался в августе 2024 к 33-й годовщине независимости Украины.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты прошлых лет выпуска. Старые и новые 100-гривневые купюры будут обращаться одновременно и будут иметь одинаковую платежную силу.

Все банкноты номиналом 100 гривен остаются обязательными к приему без каких-либо ограничений на всей территории Украины для осуществления платежей, зачисления средств на счета и других платежных операций.

Напомним, с 25 февраля 2026 года Нацбанк начал выпускать модифицированные банкноты номиналом 200 гривен с новой патриотической надписью "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Старые банкноты остаются действительными.