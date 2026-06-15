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НБУ завершує оновлення гривні: в обіг вводять нові банкноти

НБУ оновив банкноту у 100 гривень
НБУ оновив банкноту у 100 гривень / НБУ

Національний банк України з 16 червня вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із новим елементом дизайну. На зворотному боці купюри з'явиться патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Напис розміщено у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Водночас усі інші елементи дизайну та захисту залишилися незмінними й відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 2014 року.

Із 16 червня Нацбанк розпочне видачу оновлених банкнот банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

У НБУ зазначили, що введення в обіг модифікованих 100 гривень завершує оновлення всього банкнотного ряду національної валюти. Процес модифікації гривні розпочався у серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попередніх років випуску. Старі та нові 100-гривневі купюри перебуватимуть в обігу одночасно та матимуть однакову платіжну силу.

Усі банкноти номіналом 100 гривень залишаються обов'язковими до приймання без будь-яких обмежень на всій території України для здійснення платежів, зарахування коштів на рахунки та виконання інших платіжних операцій.

Нагадаємо, з 25 лютого 2026 року Нацбанк почав випускати модифіковані банкноти номіналом 200 гривень з новим патріотичним написом “СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!”. Старі банкноти залишаються дійсними.

Автор:
Тетяна Гойденко