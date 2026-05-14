Нацбанк оновлює правила розрахунку курсу гривні та показників міжбанку

НБУ
Нацбанк оновлює правила розрахунку курсу гривні / НБУ

Національний банк України запропонував змінити підходи до розрахунку та публікації індикаторів грошового і валютного ринків, а також запровадити новий індикатор курсу гривні до євро. Регулятор оприлюднив відповідні проєкти документів для громадського обговорення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Йдеться про оновлення правил визначення індикаторів грошового та валютного ринків, підвищення прозорості розрахунків та наближення української практики до міжнародних стандартів IOSCO.

Однією з ключових змін стане запуск нового індикатора валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Також НБУ пропонує змінити методику розрахунку:

  • офіційного курсу гривні до іноземних валют, окрім долара США;
  • облікової ціни банківських металів;
  • індикаторів валютного ринку.

Окремо регулятор планує розширити обсяг інформації, яка публікується щодо міжбанківського та валютного ринків.

Зокрема, Нацбанк хоче щоденно оприлюднювати:

  • дані про угоди, які увійшли до розрахунку UONIA;
  • мінімальні та максимальні ставки базового ряду;
  • інформацію про тип розрахунку — за звичайних або особливих умов;
  • дані про угоди, які формують офіційний курс гривні до долара США та довідкові значення валютних курсів.

У НБУ зазначають, що зміни мають підвищити репрезентативність та надійність індикаторів валютного і грошового ринків України.

Нагадаємо, на початку року НБУ оновив перелік іноземних валют, до яких встановлюється курс гривні.

Автор:
Тетяна Гойденко