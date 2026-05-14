Нацбанк оновлює правила розрахунку курсу гривні та показників міжбанку

Національний банк України запропонував змінити підходи до розрахунку та публікації індикаторів грошового і валютного ринків, а також запровадити новий індикатор курсу гривні до євро. Регулятор оприлюднив відповідні проєкти документів для громадського обговорення.

Йдеться про оновлення правил визначення індикаторів грошового та валютного ринків, підвищення прозорості розрахунків та наближення української практики до міжнародних стандартів IOSCO.

Однією з ключових змін стане запуск нового індикатора валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Також НБУ пропонує змінити методику розрахунку:

офіційного курсу гривні до іноземних валют, окрім долара США;

облікової ціни банківських металів;

індикаторів валютного ринку.

Окремо регулятор планує розширити обсяг інформації, яка публікується щодо міжбанківського та валютного ринків.

Зокрема, Нацбанк хоче щоденно оприлюднювати:

дані про угоди, які увійшли до розрахунку UONIA;

мінімальні та максимальні ставки базового ряду;

інформацію про тип розрахунку — за звичайних або особливих умов;

дані про угоди, які формують офіційний курс гривні до долара США та довідкові значення валютних курсів.

У НБУ зазначають, що зміни мають підвищити репрезентативність та надійність індикаторів валютного і грошового ринків України.

Нагадаємо, на початку року НБУ оновив перелік іноземних валют, до яких встановлюється курс гривні.