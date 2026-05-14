Нацбанк оновлює правила розрахунку курсу гривні та показників міжбанку
Національний банк України запропонував змінити підходи до розрахунку та публікації індикаторів грошового і валютного ринків, а також запровадити новий індикатор курсу гривні до євро. Регулятор оприлюднив відповідні проєкти документів для громадського обговорення.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.
Йдеться про оновлення правил визначення індикаторів грошового та валютного ринків, підвищення прозорості розрахунків та наближення української практики до міжнародних стандартів IOSCO.
Однією з ключових змін стане запуск нового індикатора валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00.
Також НБУ пропонує змінити методику розрахунку:
- офіційного курсу гривні до іноземних валют, окрім долара США;
- облікової ціни банківських металів;
- індикаторів валютного ринку.
Окремо регулятор планує розширити обсяг інформації, яка публікується щодо міжбанківського та валютного ринків.
Зокрема, Нацбанк хоче щоденно оприлюднювати:
- дані про угоди, які увійшли до розрахунку UONIA;
- мінімальні та максимальні ставки базового ряду;
- інформацію про тип розрахунку — за звичайних або особливих умов;
- дані про угоди, які формують офіційний курс гривні до долара США та довідкові значення валютних курсів.
У НБУ зазначають, що зміни мають підвищити репрезентативність та надійність індикаторів валютного і грошового ринків України.
Нагадаємо, на початку року НБУ оновив перелік іноземних валют, до яких встановлюється курс гривні.