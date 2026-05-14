НБУ відповів на критику: чи дозволили вільно виводити гроші з України

Нові валютні правила: кого стосуються пом'якшення від НБУ / Pexels

Національний банк України не відкривав безконтрольного виведення коштів за кордон, а лише спростив окремі валютні операції для нерезидентів. Зміни спрямовані на залучення висококваліфікованих фахівців до українських компаній і не скасовують чинних валютних обмежень.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, інформує "Укрінформ".

Пишний пояснив валютні послаблення

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року НБУ запровадив жорсткі валютні обмеження, які дозволили стабілізувати фінансову систему та зупинити відтік капіталу з країни. Водночас регулятор поступово рухався в напрямку валютної лібералізації - за цей період до відповідної постанови було внесено близько 80 змін.

Пишний наголосив, що такі рішення спрямовані на підтримку економіки, бізнесу та обороноздатності держави. Він зазначив, що останній пакет пом’якшень включає низку заходів, зокрема спрощення купівлі валюти для оборонних підприємств, розширення можливостей для військовослужбовців-нерезидентів, а також створення умов для залучення іноземних висококваліфікованих спеціалістів до українських компаній.

Водночас, за словами голови НБУ, йдеться не про скасування обмежень, а лише про їх часткове пом’якшення. Нерезиденти можуть переказувати виключно кошти, отримані як заробітна плата або інші законні виплати. Він уточнив, що ці зміни стосуються осіб, які постійно проживають за межами України та співпрацюють з українськими компаніями, зокрема у складі наглядових рад і виконавчих органів.

Також Пишний повідомив, що українським компаніям дозволено здійснювати виплати на закордонні рахунки нерезидентів, які входять до наглядових рад або виконавчих органів, за виплатами, нарахованими з 1 травня 2026 року.

Він додав, що ці пом’якшення покликані вирішити проблему залучення висококваліфікованих іноземних фахівців до українських компаній. За його словами, відповідні зміни були погоджені з Міжнародним валютним фондом і отримали підтримку бізнес-асоціацій.

Нагадаємо, НБУ прогнозує пришвидшення інфляції до 9,4% у 2026 році через зростання витрат бізнесу, енергетичний тиск і валютні коливання. Водночас уже з 2027 року інфляція почне поступово сповільнюватися та повернеться до цільового рівня 5% у 2028 році.

Автор:
Ольга Опенько