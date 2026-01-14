Запланована подія 2

НБУ пом’якшує валютні обмеження для підтримки українського бізнесу

Національний банк України з 14 січня 2026 року запровадив нові зміни у валютному регулюванні, спрямовані на підтримку підприємств та підвищення гнучкості у використанні залучених коштів з-за кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

НБУ запровадив новий стимулюючий ліміт — “позиковий”, який дозволяє компаніям ефективніше управляти залученими зовнішніми кредитами. Ліміт дорівнює сумі коштів, отриманих за кредитом або позикою з-за кордону на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року, і зменшується пропорційно погашенню основної суми кредиту.

У межах цього ліміту бізнес зможе проводити операції, передбачені стимулюючою лібералізацією:

  • погашати “старі” кредити;
  • розраховуватися за імпортні товари, придбані раніше;
  • фінансувати закордонні підрозділи компаній.

Відшкодування коштів фізичним особам

Продавці та виробники товарів тепер можуть переказувати валюту на рахунки фізичних осіб у закордонних банках для повернення коштів за непоставлений або повернений товар. Умови проведення таких операцій:

  • кошти повертаються на той же рахунок фізичної особи, з якого здійснювалася оплата;
  • сума повернення не перевищує вартість товару під час купівлі.

Ця зміна має забезпечити рівні умови для споживачів та підтримати привабливість українських виробників на внутрішньому ринку.

Зміни у валютному нагляді

Також Національний банк запровадив зміни у сфері валютного нагляду щодо граничних строків розрахунків за експортними поставками товарів. Це передбачено для імплементації розпорядження Кабінету міністрів України від 5 листопада 2025 року № 1209-р.

За оцінкою регулятора, нові правила створюють додаткову фінансову гнучкість для бізнесу та стимулюють залучення нових ресурсів в економіку України.

Нагадаємо, що  31 грудня НБУ пом’якшив низку валютних обмежень в межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму Defence City для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Автор:
Тетяна Гойденко