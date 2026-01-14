- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
НБУ пом’якшує валютні обмеження для підтримки українського бізнесу
Національний банк України з 14 січня 2026 року запровадив нові зміни у валютному регулюванні, спрямовані на підтримку підприємств та підвищення гнучкості у використанні залучених коштів з-за кордону.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.
НБУ запровадив новий стимулюючий ліміт — “позиковий”, який дозволяє компаніям ефективніше управляти залученими зовнішніми кредитами. Ліміт дорівнює сумі коштів, отриманих за кредитом або позикою з-за кордону на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року, і зменшується пропорційно погашенню основної суми кредиту.
У межах цього ліміту бізнес зможе проводити операції, передбачені стимулюючою лібералізацією:
- погашати “старі” кредити;
- розраховуватися за імпортні товари, придбані раніше;
- фінансувати закордонні підрозділи компаній.
Відшкодування коштів фізичним особам
Продавці та виробники товарів тепер можуть переказувати валюту на рахунки фізичних осіб у закордонних банках для повернення коштів за непоставлений або повернений товар. Умови проведення таких операцій:
- кошти повертаються на той же рахунок фізичної особи, з якого здійснювалася оплата;
- сума повернення не перевищує вартість товару під час купівлі.
Ця зміна має забезпечити рівні умови для споживачів та підтримати привабливість українських виробників на внутрішньому ринку.
Зміни у валютному нагляді
Також Національний банк запровадив зміни у сфері валютного нагляду щодо граничних строків розрахунків за експортними поставками товарів. Це передбачено для імплементації розпорядження Кабінету міністрів України від 5 листопада 2025 року № 1209-р.
За оцінкою регулятора, нові правила створюють додаткову фінансову гнучкість для бізнесу та стимулюють залучення нових ресурсів в економіку України.
Нагадаємо, що 31 грудня НБУ пом’якшив низку валютних обмежень в межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму Defence City для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).