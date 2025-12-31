НБУ пом’якшив низку обмежень для підтримання оборонної галузі: яких операцій стосується

Національний банк України з 31 грудня 2025 року пом’якшив низку валютних обмежень в межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму Defence City для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Що саме зміниться для оборонки?

Пом’якшення обмежень для резидентів Defence City, напрацьоване разом із Міністерством оборони, стосуватиметься двох напрямів:

умов купівлі іноземної валюти для імпорту товарів;

здійснення транскордонних переказів із України за окремими операціями.

"Зміни підтримають обороноздатність України завдяки належним умовам роботи ОПК", — зазначили в НБУ.

Про Defence City

Defence City — це спеціальний правовий режим в Україні, що створює сприятливі умови для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) через податкові пільги, спрощені митні процедури, захист від тиску та підтримку релокації, щоб стимулювати виробництво зброї та розвиток оборонних технологій під час війни. Режим, який запрацює у 2026 році, надає резидентам податкові пільги (звільнення від податку на прибуток, землю, нерухомість), спрощення експорту та валютного контролю

Нагадаємо, з 5 січня 2026 року в Україні офіційно запрацює спеціальний правовий режим для виробників зброї Defence City. Відповідний пакет рішень для старту проєкту Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 17 грудня.