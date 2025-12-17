Уряд запускає Defence City: що зміниться для виробників зброї з 5 січня 2026 року

З 5 січня 2026 року в Україні офіційно запрацює спеціальний правовий режим для виробників зброї Defence City. Відповідний пакет рішень для старту проєкту Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 17 грудня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, 50% озброєння для нашого Війська вже виробляється в Україні.

Що саме затвердили:

Процедура набуття статусу резидента Defence City : затверджено порядок ведення реєстру, подання та розгляду заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу).

: затверджено порядок ведення реєстру, подання та розгляду заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу). Механізми контролю : встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності, і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.

: встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності, і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму. Захист чутливої інформації . Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань.

. Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань. Порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City. Визначено способи взаємодії між центральною та місцевою владою, фінансуванням, моніторингом і звітністю.

Фінансова підтримка громад

Розвиток оборонних підприємств стане стимулом і для місцевих бюджетів. Фінансування заходів уже закладено у Держбюджет-2026. Зокрема, 50% ПДФО, сплаченого резидентами Defence City, зараховуватиметься до спецфонду місцевої громади.

Ці кошти можна буде використовувати виключно на:

Розбудову інфраструктури. Підтримку релокації підприємств. Заходи з фізичного захисту виробничих об’єктів.

Про Defence City

Нагадаємо, 24 червня Гетманцев разом із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією подали на реєстрацію пакет законопроєктів під назвою Defence City, який передбачає створення спеціального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу України.

16 липня парламент підтримав у першому читанні три законопроєкти, які закладають основу для запуску спеціального правового режиму Defence City.

21 серпня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкти №13420 та №13421, які формують основу пакету Defence City.

3 вересня президент України Володимир Зеленський підписав пакет законів про Defence City. Документи передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів та відкривають шлях до створення спеціального правового режиму для виробників зброї й військової техніки.