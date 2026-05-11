Різниця до 18 тисяч гривень: які ціни за оренду квартири в Києві, на Заході та прифронтових регіонах

Закарпаття у квітні стало найдорожчим регіоном для оренди однокімнатного житла, випередивши навіть Київ. Водночас у низці прифронтових областей ціни залишаються доступними, а попит зазвичай падає, за винятком деяких регіонів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Пропозиція

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у квітні найбільш відчутне зростання пропозиції фіксувалось у Кіровоградській (+22%), Дніпропетровській (+17%) та Хмельницькій (+17%) областях. Натомість скорочення спостерігалось у Чернігівській (-52%) та Сумській (-31%) областях.

Ціна

Найдорожчі квартири для оренди у квітні 2026 року зафіксовані в Закарпатській області: 23,4 тис. грн. за однокімнатну.

У Києві аналогічне житло коштує в середньому 23 тис. грн. – від 31 тис. грн (+38% порівняно з березнем) у Печерському районі до 10 тис. грн у Деснянському.

Найбільш доступні варіанти оренди пропонує Сумська область із вартістю однокімнатної квартири 5,5 тис. грн.

Попит

Відгуків на оголошення оренди у квітні було менше, ніж у березні, і це особливо відчувалось у прифронтових регіонах. Найбільше в цьому вирізняється Херсонська область – скорочення попиту на -55%, а також Чернігівська (-43%), Запорізька (-25%), Кіровоградська (-24%) та Волинська (-21%) області.

Зворотня тенденція відбулась у Закарпатській (+30%) та Львівській (+22%) областях, а також у Києві (+3%).

Найбільша диспропорція між пропозицією та попитом у Харківській області: у середньому на 1 оголошення припадає 12 орендарів. У Києві цей показник становить 3 орендарі на 1 оголошення.

Нагадаємо, українці можуть витрачати на оренду від 13% до 92% свого доходу незалежно від міста та професії.