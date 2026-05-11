Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Різниця до 18 тисяч гривень: які ціни за оренду квартири в Києві, на Заході та прифронтових регіонах

ключ брелок будинки панорама
На вартість оренди прямо впливає безпекова ситуація і віддаленість від лінії фронту. / Freepik

Закарпаття у квітні стало найдорожчим регіоном для оренди однокімнатного житла, випередивши навіть Київ. Водночас у низці прифронтових областей ціни залишаються доступними, а попит зазвичай падає, за винятком деяких регіонів. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Пропозиція

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у квітні найбільш відчутне зростання пропозиції фіксувалось у Кіровоградській (+22%), Дніпропетровській (+17%) та Хмельницькій (+17%) областях. Натомість скорочення спостерігалось у Чернігівській (-52%) та Сумській (-31%) областях. 

Ціна

Найдорожчі квартири для оренди у квітні 2026 року зафіксовані в Закарпатській області: 23,4 тис. грн. за однокімнатну.

У Києві аналогічне житло коштує в середньому 23 тис. грн. – від 31 тис. грн (+38% порівняно з березнем) у Печерському районі до 10 тис. грн у Деснянському.

Фото 2 — Різниця до 18 тисяч гривень: які ціни за оренду квартири в Києві, на Заході та прифронтових регіонах
Вартість оренди однокімнатної квартири у різних районах Києва. 
Фото 3 — Різниця до 18 тисяч гривень: які ціни за оренду квартири в Києві, на Заході та прифронтових регіонах
Ціни за оренду однокімнатної квартири в регіонах України.

Найбільш доступні варіанти оренди пропонує Сумська область із вартістю однокімнатної квартири 5,5 тис. грн.

Попит

Відгуків на оголошення оренди у квітні було менше, ніж у березні, і це особливо відчувалось у прифронтових регіонах. Найбільше в цьому вирізняється Херсонська область – скорочення попиту на -55%, а також Чернігівська (-43%), Запорізька (-25%), Кіровоградська (-24%) та Волинська (-21%) області.

Зворотня тенденція відбулась у Закарпатській (+30%) та Львівській (+22%) областях, а також у Києві (+3%).

Найбільша диспропорція між пропозицією та попитом у Харківській області: у середньому на 1 оголошення припадає 12 орендарів. У Києві цей показник становить 3 орендарі на 1 оголошення. 

Нагадаємо, українці можуть витрачати на оренду від 13% до 92% свого доходу незалежно від міста та професії. 

Автор:
Ярослава Тюпка