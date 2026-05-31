Весняні морози знищили понад 20% потенційного врожаю полуниці

Весняні заморозки завдали суттєвих збитків ягідній галузі України. За попередніми оцінками експертів, через пошкодження цвіту виробники цього року можуть недоотримати 2 905 тонн урожаю ягід.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт асоціації "Ягідництво України".

Найбільше від погодних аномалій постраждала суниця садова (полуниця). Прогнозовані втрати цієї культури становлять 1 740 тонн, або 20,3% потенційного врожаю.

В асоціації пояснили, що перша хвиля заморозків наприкінці квітня збіглася з періодом активного цвітіння суниці. В окремих регіонах температура вночі опускалася до мінус 4–6 градусів, що перевищувало критичні показники для квіток.

Найбільших втрат урожаю суниці очікують у Рівненській області — 376 тонн. Значні пошкодження також прогнозують на Волині — 308 тонн та Львівщині — 288 тонн.

Втрати малини оцінюються у 1 165 тонн, що становить 24,4% потенційного врожаю. Найбільше постраждала Івано-Франківська область, де можуть недоотримати 364 тонни ягоди. Високі втрати також прогнозують у Львівській області — 152 тонни та Чернівецькій — 134 тонни.

Натомість лохина зазнала мінімального впливу завдяки пізнішому розвитку рослин та вищій стійкості до низьких температур.

Серед регіонів найбільші сукупні втрати ягідних культур прогнозують у Львівській області — 440 тонн. До переліку найбільш постраждалих також увійшли Рівненська область із втратами 422 тонни, Івано-Франківська — 364 тонни, Волинська — 308 тонн та Житомирська — 258 тонн.

Експерти попереджають, що через пошкодження цвіту частина господарств може зіткнутися зі зміщенням початку сезону збору ягід та нерівномірним дозріванням урожаю.

Водночас із початку 2026 року 20 українських підприємств отримали 102,5 млн грн державної підтримки на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.

Зауважимо, через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.