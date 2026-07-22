Угорщина заблокувала відкриття нового кластера переговорів України з ЄС

На засіданні робочої групи з розширення ЄС не вдалося затвердити результати скринінгу третього кластера переговорів про вступ України та Молдови. Рішення не підтримала Угорщина, тому рух до відкриття цього кластера наразі заблокований.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

За словами посадовця у Євросоюзі, робоча група повернеться до цього питання після літніх канікул, які завершуються орієнтовно наприкінці серпня.

"Одна держава-член, Угорщина, не підтримала затвердження скринінгу Комісії для третього кластера переговорів про вступ до ЄС для України й Молдови. Таким чином, рухатися далі для їх відкриття неможливо", — повідомив співрозмовник "Суспільного".

На порядку денному експертів були результати скринінгу другого і третього кластерів для України та Молдови.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прискорене членство України в ЄС "буде нечесним" щодо країн Західних Балкан. Він також стверджує, що угорський уряд не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів.

14 липня відбулася чергова Міжурядова конференція Україна — ЄС. За її підсумками було офіційно відкрито шостий переговорний кластер про вступ України до Євросоюзу. Це також підтверджувала Рада ЄС у повідомленні про accession conferences 14 липня.

Шостий кластер стосується зовнішньої та безпекової політики ЄС. Він охоплює спільну торговельну політику, двосторонні угоди з третіми країнами, політику розвитку та гуманітарну допомогу.

Для України цей блок також передбачає синхронізацію позицій зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, зокрема щодо експорту озброєння та санкційної політики.

Раніше всі 27 держав-членів ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови. Водночас подальший рух за іншими кластерами потребує одностайної підтримки країн Євросоюзу.

Нагадаємо, 13 червня Усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ України до ЄС. Це рішення є наступним етапом у процесі євроінтеграції та переходу від скринінгу законодавства до практичної роботи над його адаптацією до права Євросоюзу.