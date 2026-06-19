Президент Польщі назвав вступ України до ЄС загрозою для польського агросектору

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вступ України до Європейського Союзу може становити загрозу для польського аграрного сектору. Він наголосив, що, попри розуміння євроінтеграційних прагнень України, вважає своїм обов’язком захист внутрішнього ринку Польщі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сторінку канцелярії президента Польщі.

Навроцький виступив перед польськими сільськогосподарськими виробниками та заявив, що бачить ризики для польського села у можливому членстві України в ЄС.

"Я також визнаю, що загрозою для польського сільського господарства є вступ України до ЄС", — заявив президент Польщі.

За його словами, Польща має захищати власний ринок і національну продукцію. Навроцький запевнив аграріїв, що як глава держави буде послідовно відстоювати інтереси польських фермерів.

Він також зазначив, що розуміє прагнення Києва до євроінтеграції, однак вважає своїм прямим обов’язком захист польських виробників.

Зауважимо, Україна розпочала практичний етап підготовки до членства в Європейському Союзі. У межах аграрного блоку вітчизняний агропромисловий комплекс має підготуватися до роботи за суворими правилами єдиного європейського ринку. Це відкриє для України доступ до 440 мільйонів нових споживачів, проте вимагатиме виконання 16 чітких індикаторів.