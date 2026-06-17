Вступ до ЄС: які реформи та виклики чекають на український агросектор

Україна розпочала практичний етап підготовки до членства в Європейському Союзі. У межах аграрного блоку вітчизняний агропромисловий комплекс має підготуватися до роботи за суворими правилами єдиного європейського ринку. Це відкриє для України доступ до 440 мільйонів нових споживачів, проте вимагатиме виконання 16 чітких індикаторів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Кластер 5, "Ресурси та сільське господарство", вважається одним із найскладніших у всьому переговорному процесі. Оскільки Україна є потужним глобальним гравцем, європейські фермери відверто побоюються прямої конкуренції.

Аграрне ядро цього кластера складається з трьох ключових розділів: сільське господарство та розвиток сільських територій (правила Спільної аграрної політики ЄС), безпечність харчових продуктів, ветеринарія та фітосанітарія (контроль "від лану до столу"), а також рибальство.

Екологічна модернізація за 2 мільярди євро на рік

Першим критичним іспитом для українських аграріїв стане масштабна екологічна перебудова та гармонізація правил використання пестицидів із вимогами європейського Зеленого курсу (Green Deal).

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, екологічна реформа засобів захисту рослин безпосередньо торкнеться щонайменше 10 мільйонів гектарів оброблюваних земель, що становить майже 40% усіх сільгоспугідь на підконтрольних територіях.

За оцінками профільних асоціацій, така технологічна перебудова коштуватиме українському агробізнесу близько 2 мільярдів євро щороку. Водночас урядовець наголосив, що екологічна модернізація є обов'язковою умовою для забезпечення довгострокового доступу української продукції на ринок Євросоюзу.

Субсидії та створення нової інфраструктури

Наступним складним етапом стануть перемовини щодо фінансових дотацій. Євросоюз витрачає близько третини свого загального бюджету на підтримку аграріїв. Пряме включення України в чинну систему субсидій створить критичне навантаження на бюджет ЄС, тому головними темами переговорів стануть тривалі перехідні періоди та спеціальні програми захисту для малих і середніх фермерів України.

Крім того, Україні потрібно з нуля створити нову інституційну інфраструктуру:

Виплатну агенцію (Paying Agency): спеціальний орган для аудиту та розподілу європейських коштів.

Інтегровану систему моніторингу: на базі Державного аграрного реєстру (ДАР).

За вимогами ЄС, це має бути суто державна структура з постійним фінансуванням із держбюджету, а її штат має налічувати від 250 до 400 кваліфікованих фахівців. В умовах війни утримання такого відомства стане серйозним викликом для фінансової системи країни.

Наразі уряд та профільні асоціації формують доказову базу та детальні економічні розрахунки, щоб захищати національні інтереси в Брюсселі на основі чітких цифр. Найближчими місяцями влада зосередиться на ухваленні законів щодо безпечності кормів, ветеринарного благополуччя та органічного виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в межах процесу вступу України до ЄС усі країни союзу підтримали старт першого кластера "Основи". Це знаменує перехід до нового етапу переговорів, який передбачає практичну оцінку готовності країни до членства та подальше впровадження ключових реформ.