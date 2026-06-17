Вступление в ЕС: какие реформы и вызовы ждут украинский агросектор

Украина начала практический этап подготовки к членству в Европейском Союзе. В рамках аграрного блока отечественный агропромышленный комплекс должен подготовиться к работе по строгим правилам единого европейского рынка. Это откроет для Украины доступ к 440 миллионам новых потребителей, однако потребует выполнения 16 четких индикаторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Кластер 5 "Ресурсы и сельское хозяйство" считается одним из самых сложных во всем переговорном процессе. Поскольку Украина - мощный глобальный игрок, европейские фермеры откровенно опасаются прямой конкуренции.

Аграрное ядро этого кластера состоит из трех ключевых разделов: сельское хозяйство и развитие сельских территорий (правила Совместной аграрной политики ЕС), безопасность пищевых продуктов, ветеринария и фитосанитария (контроль "от поля до стола"), а также рыболовство.

Экологическая модернизация за 2 миллиарда евро в год

Первым критическим экзаменом для украинских аграриев станет масштабная экологическая перестройка и гармонизация правил использования пестицидов с требованиями европейского Зеленого курса (Green Deal).

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, экологическая реформа средств защиты растений напрямую затронет не менее 10 миллионов гектаров обрабатываемых земель, что составляет почти 40% всех сельхозугодий на подконтрольных территориях.

По оценкам профильных ассоциаций, такая технологическая перестройка обойдется украинскому агробизнесу около 2 миллиардов евро ежегодно. В то же время, чиновник подчеркнул, что экологическая модернизация является обязательным условием для обеспечения долгосрочного доступа украинской продукции на рынок Евросоюза.

Субсидии и создание новой инфраструктуры

Следующим сложным этапом станут переговоры по финансовым дотациям. Евросоюз тратит около трети своего общего бюджета на поддержку аграриев. Прямое включение Украины в действующую систему субсидий создаст критическую нагрузку на бюджет ЕС, поэтому главными темами переговоров станут длительные переходные периоды и специальные программы защиты малых и средних фермеров Украины.

Кроме того, Украине нужно с нуля создать новую институциональную инфраструктуру:

Выплатное агентство (Paying Agency): специальный орган по аудиту и распределению европейских средств.

Интегрированная система мониторинга: на базе Государственного аграрного реестра (ГАР).

По требованиям ЕС это должна быть сугубо государственная структура с постоянным финансированием из госбюджета, а ее штат должен насчитывать от 250 до 400 квалифицированных специалистов. В условиях войны содержание такого ведомства станет серьезным вызовом финансовой системе страны.

В настоящее время правительство и профильные ассоциации формируют доказательную базу и детальные экономические расчеты для защиты национальных интересов в Брюсселе на основе четких цифр. В ближайшие месяцы власти сосредоточятся на принятии законов о безопасности кормов, ветеринарного благополучия и органического производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках процесса вступления Украины в ЕС все страны союза поддержали старт первого кластера "Основы". Это означает переход к новому этапу переговоров, предусматривающий практическую оценку готовности страны к членству и дальнейшее внедрение ключевых реформ.