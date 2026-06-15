Вступление Украины в ЕС: все страны союза поддержали старт первого кластера

Все государства-члены Европейского Союза поддержали открытие первого переговорного кластера "Основы" в рамках процесса вступления Украины в ЕС. Это означает переход к новому этапу переговоров, предусматривающий практическую оценку готовности страны к членству и дальнейшее внедрение ключевых реформ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава профильного парламентского комитета Елена Шуляк.

Вступление в Евросоюз

По ее словам, кластер охватывает ключевые сферы, являющиеся фундаментом функционирования европейского государства, в частности демократию, верховенство права, эффективное государственное управление, финансовый контроль, прозрачность принятия решений и состоятельность институтов.

Шуляк подчеркнула, что для Украины этот этап имеет особое значение, ведь даже в условиях полномасштабной войны страна продолжает реализовывать необходимые реформы. Она обратила внимание на то, что Европейская комиссия в своем отчете отметила стабильность демократических институтов и непрерывную работу Верховной Рады, которая продолжает выполнять законодательные и контрольные функции.

Народная депутат отметила, что значительная часть требований кластера непосредственно касается государственного управления, местного самоуправления, регионального развития и восстановления страны. Среди уже реализуемых шагов она назвала принятие законодательства о публичных консультациях, которое должно обеспечить более широкое вовлечение граждан в процесс подготовки решений как на государственном, так и на местном уровнях.

Также, по ее словам, идет реформа децентрализации. Европейская комиссия констатировала, что система многоуровневого управления в Украине продолжает работать даже в условиях войны, а сама реформа должна в дальнейшем реализовываться в соответствии с программой Ukraine Facility и дорожной картой реформы государственного управления.

Отдельно Шуляк отметила возобновление среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне. Это позволяет общинам планировать свое развитие не только на год вперед, но и учитывать долгосрочные проекты восстановления и привлечения инвестиций.

"Еще одним важным инструментом, без которого открытие кластера «Основы» было бы невозможным, является развитие цифровой экосистемы управления восстановлением DREAM. Для нас принципиально, чтобы восстановление было прозрачным, подотчетным и понятным как для граждан, так и для международных партнеров", - отметила Шуляк.

В то же время, она подчеркнула, что открытие первого кластера является лишь началом более сложного этапа евроинтеграции. Среди приоритетных задач – завершение законодательного разграничения полномочий между государством и органами местного самоуправления на основе принципа субсидиарности.

Кроме того, Украине необходимо урегулировать деятельность местных военных администраций и обеспечить возвращение полноценного местного самоуправления на оккупированных территориях.

"Среди следующих задач – урегулирование вопроса местных военных администраций и возвращение полноценного местного самоуправления на деоккупированных территориях. Это важно для возобновления нормального демократического управления там, где общины пережили оккупацию или длительное влияние боевых действий", - подчеркнула она.

Также одним из ключевых направлений дальнейшей работы Шуляк назвала повышение качества законодательного процесса. Речь идет об усовершенствовании оценки влияния решений, мониторинге выполнения законов, усилении взаимодействия между парламентом и правительством в вопросах имплементации европейского законодательства, а также обеспечения реального выполнения принятых евроинтеграционных норм.

Подытоживая, председатель комитета отметила, что европейская интеграция состоит не только в выполнении формальных требований для открытия переговорных кластеров, но и в системном изменении качества государственного управления, повышении ответственности институтов и прозрачности принятия решений.

Заметим, лидеры Европейского Союза официально заявили о выполнении Украиной предварительных условий для старта первого этапа процесса вступления в блок.