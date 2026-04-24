Вступ України до ЄС: переговори можуть розпочатися найближчими тижнями - Bloomberg

Лідери Європейського Союзу офіційно заявили про виконання Україною попередніх умов для старту першого етапу процесу вступу до блоку.

Під час саміту на Кіпрі було досягнуто домовленості, що офіційні переговори можуть розпочатися вже найближчими тижнями або місяцями.

Ключовим фактором прискорення процесу стала поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині. Новий політичний курс Будапешта вже дозволив зняти вето з довгоочікуваного кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро.

Офіційні особи в Києві та Брюсселі очікують, що після приходу до влади Петера Мадяра у травні зникнуть останні штучні перешкоди для оцінки відповідності України критеріям членства.

Попри прогрес, усередині ЄС триває дискусія щодо формату майбутнього приєднання. Німеччина та Франція виступили з пропозицією "асоційованого членства", яке передбачає участь у програмах блоку без права голосу.

Президент Володимир Зеленський категорично відкинув такий варіант, наголосивши, що Україна заслуговує на повноцінний статус.

"Україні не потрібне символічне членство в ЄС. Україна захищає себе і, безсумнівно, захищає також і Європу", - наголосив він.

Низка держав-членів висловлює занепокоєння щодо впливу вступу України на бюджет ЄС, а також на аграрний та транспортний сектори.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав 2030 рік реальною цільовою датою, тоді як українська сторона прагне досягти повноцінного членства вже у 2027 році.

На саміті також обговорювали можливість запровадження багаторівневої моделі співпраці всередині блоку. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер підтримав ідею диференційованого підходу до розширення Європи.

Водночас будь-які уточнення щодо дати вступу України до ЄС залишаються невизначеними. Зокрема, досвід приєднання Хорватії, останньої країни, що вступила до Союзу, свідчить, що шлях від початку переговорів до повноправного членства зазвичай триває близько десяти років, що залишає питання конкретних дат відкритим.

Нагадаємо, у грудні Київ та Брюссель погодили план реформ для вступу України до ЄС. В ньому боротьба з корупцією визначена головним пріоритетом. План містить 10 ключових напрямів, включно зі змінами в кримінальних провадженнях, реформою ДБР, оновленням процедури відбору Генпрокурора та впровадженням антикорупційної стратегії до середини 2026 року.