Ще три кластери: Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС

17 березня українська делегація в Брюсселі отримала умови за останніми трьома переговорними кластерами. Тепер держава має повний перелік вимог, виконання яких необхідне для офіційного набуття членства в Європейському Союзі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Йдеться про такі блоки:

кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток";

кластер 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання";

кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

За словами Свириденко, вперше в історії Україна володіє повним пакетом умов, виконання яких є обов’язковим для вступу до ЄС. Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала бенчмарки за іншими трьома напрямками: основи процесу вступу, внутрішній ринок та зовнішні відносини.

Наступним етапом є виконання отриманих умов, успішне закриття всіх кластерів та підготовка звітності. Фінальним кроком до повноправного членства стане підписання договору про вступ України до ЄС.

"Уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС", — наголосила прем’єрка.

Отриманий сьогодні документ з умовами Кабмін направить до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням.

Нагадаємо, Україна у 2025 році виконала 84% зобов’язань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом, що на три відсоткові пункти більше, ніж роком раніше.