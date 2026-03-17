Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ще три кластери: Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС

прапор України, прапор ЄС
Україна отримала від ЄС фінальні умови для вступу / Shutterstock

17 березня українська делегація в Брюсселі отримала умови за останніми трьома переговорними кластерами. Тепер держава має повний перелік вимог, виконання яких необхідне для офіційного набуття членства в Європейському Союзі. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Йдеться про такі блоки:

  • кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток"; 
  • кластер 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання"; 
  • кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

За словами Свириденко, вперше в історії Україна володіє повним пакетом умов, виконання яких є обов’язковим для вступу до ЄС. Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала бенчмарки за іншими трьома напрямками: основи процесу вступу, внутрішній ринок та зовнішні відносини.

Наступним етапом є виконання отриманих умов, успішне закриття всіх кластерів та підготовка звітності. Фінальним кроком до повноправного членства стане підписання договору про вступ України до ЄС.

"Уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС", — наголосила прем’єрка.

Отриманий сьогодні документ з умовами Кабмін направить до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням.

Нагадаємо, Україна у 2025 році виконала 84% зобов’язань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом, що на три відсоткові пункти більше, ніж роком раніше. 

Автор:
Тетяна Ковальчук