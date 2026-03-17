Ще три кластери: Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС
17 березня українська делегація в Брюсселі отримала умови за останніми трьома переговорними кластерами. Тепер держава має повний перелік вимог, виконання яких необхідне для офіційного набуття членства в Європейському Союзі.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.
Йдеться про такі блоки:
- кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток";
- кластер 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання";
- кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".
За словами Свириденко, вперше в історії Україна володіє повним пакетом умов, виконання яких є обов’язковим для вступу до ЄС. Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала бенчмарки за іншими трьома напрямками: основи процесу вступу, внутрішній ринок та зовнішні відносини.
Наступним етапом є виконання отриманих умов, успішне закриття всіх кластерів та підготовка звітності. Фінальним кроком до повноправного членства стане підписання договору про вступ України до ЄС.
"Уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС", — наголосила прем’єрка.
Отриманий сьогодні документ з умовами Кабмін направить до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням.
Нагадаємо, Україна у 2025 році виконала 84% зобов’язань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом, що на три відсоткові пункти більше, ніж роком раніше.