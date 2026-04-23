В Україні оновлюють ключовий портал відкритих даних

В Україні розпочали масштабне оновлення національного порталу відкритих даних data.gov.ua. Мета проєкту - підвищити його продуктивність, зручність використання та кіберстійкість у співпраці з Естонським центром міжнародного розвитку (ESTDEV).

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Ключовий портал відкритих даних

Відкриті дані залишаються ключовим інструментом для забезпечення прозорості державного управління, ухвалення ефективних рішень та розвитку цифрових продуктів. Щодня порталом користуються тисячі журналістів, представників бізнесу та активних громадян.

Модернізацію платформи реалізують у співпраці з Естонським центром міжнародного розвитку (ESTDEV). Оновлення має підвищити стабільність роботи сервісу, його продуктивність та зручність використання.

Основні зміни передбачають:

підвищення здатності порталу витримувати високі навантаження;

спрощення пошуку та оприлюднення відкритих даних;

посилення рівня кіберзахисту та кіберстійкості системи;

впровадження оновлених технічних стандартів роботи платформи.

Завершити повний перехід на нові стандарти функціонування планують до червня 2027 року.

Нагадаємо, Мінцифри розпочало другий етап аудиту державних послуг, спрямований на їх впорядкування та подальшу цифровізацію. Під час першого етапу, який тривав з лютого по березень, було оцифровано дані про всі державні сервіси та зведено їх у єдину базу.