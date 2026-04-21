270 тисяч послуг у єдиній базі: Мінцифри розпочинає другий етап скринінгу державних сервісів

Мінцифри розпочинає другий етап скринінгу державних сервісів / Freepik

Мінцифри розпочало другий етап аудиту державних послуг, спрямований на їх впорядкування та подальшу цифровізацію. Під час першого етапу, який тривав з лютого по березень, було оцифровано дані про всі державні сервіси та зведено їх у єдину базу. 

Загалом фахівці підтвердили 270 тисяч послуг, 85% з яких є безоплатними. Найбільша кількість сервісів стосується сфери соціального захисту, що втричі перевищує кількість послуг у сферах нерухомості, бізнесу чи освіти. Близько 50% послуг громадяни отримують через ЦНАП.

У межах аудиту міністерства та місцеві органи влади надали аналітику за 2024–2025 роки. Дані включають час надання послуги, причини відмов та бар'єри для переведення в онлайн. На основі цієї інформації Уряд планує спрощувати, об'єднувати, цифровізувати або ліквідовувати неефективні послуги. Основна мета — виключити довідки, що дублюються або не мають практичного значення, а також мінімізувати корупційні ризики.

Як зазначили у міністерстві, "найкраща послуга — це та, яку ви не помітили". Зараз відомство переходить до аналізу ефективності кожного сервісу. Швидкість змін залежатиме від роботи на місцях. Найкращі показники під час скринінгу продемонстрували центральні органи виконавчої влади, зокрема Міністерство юстиції, Мінекономіки, Держлікслужба, а також регіони: Одещина, Львівщина, Київщина, Дніпропетровщина.

Нагадаємо, 13 квітня в Україні завершився перший етап національного скринінгу публічних послуг. Метою скринінгу є оцінка фактичних потреб громадян і бізнесу.

Автор:
Тетяна Ковальчук