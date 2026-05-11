Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Brave Germany: Україна та Німеччина запускають нову грантову програму для оборонних стартапів

Борис Пісторіус, Михайло Федоров
Міністри України і Німеччини уклали угоду про запуск програми Brave Germany / Міністерство оборони України

Україна та Німеччина розпочинають спільний проєкт Brave Germany для фінансування розробок у сфері оборонних технологій. Програма передбачає грантову підтримку стартапів, що працюють над дронами, штучним інтелектом та ракетними технологіями. 

Ініціативу буде реалізовано разом з кластером оборонних інновацій Brave1. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство оборони України

Під час зустрічі в Києві міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус обговорили стратегічне значення цієї співпраці.

"Сьогодні Німеччина — країна № 1 у світі за обсягом безпекової допомоги Україні. Німецька підтримка становить близько третини всієї допомоги, яку отримує наша держава", — підкреслив Федоров.

Основні напрямки Brave Germany

Програма передбачає надання грантів українським та німецьким стартапам, які займаються розробкою рішень у пріоритетних сферах:

  • безпілотні технології; 
  • штучний інтелект; 
  • лазерні системи; 
  • інноваційні рішення у сфері зв’язку; 
  • ракетні технології;
  • інші критичні напрями defense tech.

Крім грантової підтримки, сторони зосередяться на розвитку strike-спроможностей та інтеграції штучного інтелекту в оборонні системи. Метою ініціативи є створення системи безпеки, де бойовий досвід та технологічні досягнення стають фундаментом для захисту європейського простору.

Раніше повідомлялося, що Німеччина та Україна планують розширити співпрацю в оборонній сфері, зокрема у розробці та виробництві безпілотних систем різної дальності.

Автор:
Тетяна Ковальчук