Brave Germany: Україна та Німеччина запускають нову грантову програму для оборонних стартапів

Україна та Німеччина розпочинають спільний проєкт Brave Germany для фінансування розробок у сфері оборонних технологій. Програма передбачає грантову підтримку стартапів, що працюють над дронами, штучним інтелектом та ракетними технологіями. Ініціативу буде реалізовано разом з кластером оборонних інновацій Brave1.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство оборони України

Під час зустрічі в Києві міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус обговорили стратегічне значення цієї співпраці.

"Сьогодні Німеччина — країна № 1 у світі за обсягом безпекової допомоги Україні. Німецька підтримка становить близько третини всієї допомоги, яку отримує наша держава", — підкреслив Федоров.

Основні напрямки Brave Germany

Програма передбачає надання грантів українським та німецьким стартапам, які займаються розробкою рішень у пріоритетних сферах:

безпілотні технології;

штучний інтелект;

лазерні системи;

інноваційні рішення у сфері зв’язку;

ракетні технології;

інші критичні напрями defense tech.

Крім грантової підтримки, сторони зосередяться на розвитку strike-спроможностей та інтеграції штучного інтелекту в оборонні системи. Метою ініціативи є створення системи безпеки, де бойовий досвід та технологічні досягнення стають фундаментом для захисту європейського простору.

Раніше повідомлялося, що Німеччина та Україна планують розширити співпрацю в оборонній сфері, зокрема у розробці та виробництві безпілотних систем різної дальності.