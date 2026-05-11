- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Brave Germany: Україна та Німеччина запускають нову грантову програму для оборонних стартапів
Україна та Німеччина розпочинають спільний проєкт Brave Germany для фінансування розробок у сфері оборонних технологій. Програма передбачає грантову підтримку стартапів, що працюють над дронами, штучним інтелектом та ракетними технологіями.
Ініціативу буде реалізовано разом з кластером оборонних інновацій Brave1.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство оборони України
Під час зустрічі в Києві міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус обговорили стратегічне значення цієї співпраці.
"Сьогодні Німеччина — країна № 1 у світі за обсягом безпекової допомоги Україні. Німецька підтримка становить близько третини всієї допомоги, яку отримує наша держава", — підкреслив Федоров.
Основні напрямки Brave Germany
Програма передбачає надання грантів українським та німецьким стартапам, які займаються розробкою рішень у пріоритетних сферах:
- безпілотні технології;
- штучний інтелект;
- лазерні системи;
- інноваційні рішення у сфері зв’язку;
- ракетні технології;
- інші критичні напрями defense tech.
Крім грантової підтримки, сторони зосередяться на розвитку strike-спроможностей та інтеграції штучного інтелекту в оборонні системи. Метою ініціативи є створення системи безпеки, де бойовий досвід та технологічні досягнення стають фундаментом для захисту європейського простору.
Раніше повідомлялося, що Німеччина та Україна планують розширити співпрацю в оборонній сфері, зокрема у розробці та виробництві безпілотних систем різної дальності.