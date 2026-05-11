Німеччина спільно з Україною вироблятиме далекобійні дрони і приєднається до Brave1

Німеччина та Україна планують розширити співпрацю в оборонній сфері, зокрема у розробці та виробництві безпілотних систем різної дальності.

Як інформує Delo.ua, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише "Суспільне".

За його словами, німецькі та українські компанії вже працюють над спільними проєктами у сфері дронів. Йдеться як про безпілотники малої дальності з радіусом дії менш ніж 100 км, так і про далекобійні системи, здатні долати до 1500 км.

Пісторіус зазначив, що розвиток таких технологій має важливе значення для посилення обороноздатності України та стримування російських атак на військову інфраструктуру. Він підкреслив, що масове застосування далекобійних безпілотників може бути ефективним інструментом для придушення систем протиповітряної оборони противника.

Міністр також заявив про намір Німеччини поглиблювати співпрацю з українським оборонним сектором та вивчати український досвід сучасної війни. Зокрема, німецька сторона зацікавлена у бойових практиках Збройних сил України та системах управління бойовими діями.

Окремо Пісторіус повідомив, що Берлін планує приєднатися до української платформи оборонних інновацій Brave1, яка об’єднує розробників військових технологій та дозволяє тестувати нові рішення у реальних бойових умовах.

У підсумку Німеччина заявила про намір і надалі підтримувати Україну у сфері оборони та розширювати стратегічне партнерство між двома країнами, зокрема через спільні проєкти у виробництві військових технологій.

Додамо, німецька компанія ARX Robotics оголосила про масштабне постачання безпілотних наземних машин для української армії. У межах нового контракту Сили оборони України отримають кілька сотень роботизованих комплексів Gereon, які допоможуть військовим виконувати найнебезпечніші завдання без ризику для життя.