Роботи на передовій: ЗСУ отримають сотні німецьких безпілотних платформ Gereon

Німецька компанія ARX Robotics оголосила про масштабне постачання безпілотних наземних машин для української армії. У межах нового контракту Збройні сили України отримають кілька сотень роботизованих комплексів Gereon, які допоможуть військовим виконувати найнебезпечніші завдання без ризику для життя.

ARX Robotics вже є найбільшим західним постачальником таких платформ для України. Частина роботів уже працює на фронті, а нова партія збільшить парк цих машин у п’ять разів.

На що здатні роботи Gereon на полі бою

Gereon RCS — це універсальна модульна система, яку можна швидко налаштувати під конкретні потреби. Вона створена для того, щоб замінити людей там, де загроза обстрілів чи мінування є найвищою.

Основні характеристики та можливості:

Вантажність: машина може перевозити до 500 кг вантажу на собі або тягнути причіп.

Завдання: доставка боєприпасів, їжі та спорядження, а також евакуація поранених бійців.

Автономність: робот може працювати до 72 годин без підзарядки та долати до 40 км.

Керування: оператор може контролювати машину на відстані до 4 км, використовуючи камери з нічним баченням.

За словами керівника ARX Robotics Марка Вітфельда, безпілотні наземні системи стають основою сучасної логістики, оскільки вони незамінні для підтримки військ та збереження життів солдатів.

Виробництво та сервіс в Україні

Компанія не лише постачатиме техніку, а й планує розширювати свою присутність безпосередньо в Україні. ARX Robotics збирається відкрити майданчики для обслуговування та ремонту машин разом із місцевими партнерами. Також виробник організує навчання для українських операторів, щоб роботизовані платформи завжди були готові до роботи в бойових умовах.

Загалом Україна демонструє рекордні темпи розгортання роботів: лише за перше півріччя 2026 року планується закупівля близько 25 тисяч різних наземних безпілотних систем.

Нагадаємо, війна в Україні докорінно змінює світовий ринок озброєнь. Провідні світові виробники тепер орієнтуються на реальний досвід бойових дій в Україні, адаптуючи свої розробки під потреби сучасної війни, де дрони та роботизовані комплекси відіграють ключову роль.