Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Роботи на передовій: ЗСУ отримають сотні німецьких безпілотних платформ Gereon

Безпілотна платформа Gereon
ЗСУ отримають сотні німецьких безпілотних платформ Gereon / ARX Robotics

Німецька компанія ARX Robotics оголосила про масштабне постачання безпілотних наземних машин для української армії. У межах нового контракту Збройні сили України отримають кілька сотень роботизованих комплексів Gereon, які допоможуть військовим виконувати найнебезпечніші завдання без ризику для життя.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційний реліз виробника.

ARX Robotics вже є найбільшим західним постачальником таких платформ для України. Частина роботів уже працює на фронті, а нова партія збільшить парк цих машин у п’ять разів.

На що здатні роботи Gereon на полі бою

Gereon RCS — це універсальна модульна система, яку можна швидко налаштувати під конкретні потреби. Вона створена для того, щоб замінити людей там, де загроза обстрілів чи мінування є найвищою.

Основні характеристики та можливості:

  • Вантажність: машина може перевозити до 500 кг вантажу на собі або тягнути причіп.
  • Завдання: доставка боєприпасів, їжі та спорядження, а також евакуація поранених бійців.
  • Автономність: робот може працювати до 72 годин без підзарядки та долати до 40 км.
  • Керування: оператор може контролювати машину на відстані до 4 км, використовуючи камери з нічним баченням.

За словами керівника ARX Robotics Марка Вітфельда, безпілотні наземні системи стають основою сучасної логістики, оскільки вони незамінні для підтримки військ та збереження життів солдатів.

Виробництво та сервіс в Україні

Компанія не лише постачатиме техніку, а й планує розширювати свою присутність безпосередньо в Україні. ARX Robotics збирається відкрити майданчики для обслуговування та ремонту машин разом із місцевими партнерами. Також виробник організує навчання для українських операторів, щоб роботизовані платформи завжди були готові до роботи в бойових умовах.

Загалом Україна демонструє рекордні темпи розгортання роботів: лише за перше півріччя 2026 року планується закупівля близько 25 тисяч різних наземних безпілотних систем.

Нагадаємо, війна в Україні докорінно змінює світовий ринок озброєнь. Провідні світові виробники тепер орієнтуються на реальний досвід бойових дій в Україні, адаптуючи свої розробки під потреби сучасної війни, де дрони та роботизовані комплекси відіграють ключову роль.

Автор:
Максим Кольц