Работы на передовой: ВСУ получат сотни немецких беспилотных платформ Gereon

Немецкая компания ARX Robotics объявила о масштабных поставках беспилотных наземных машин для украинской армии. В рамках нового контракта Вооруженные силы Украины получат несколько сотен роботизированных комплексов Gereon, которые помогут военным выполнять самые опасные задачи без риска жизни.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальный выпуск производителя.

ARX Robotics уже является крупнейшим западным поставщиком таких платформ для Украины. Часть роботов уже работает на фронте, а новая партия увеличит парк этих машин в пять раз.

На что способны работы Gereon на поле боя

Gereon RCS – это универсальная модульная система, которую можно быстро настроить под конкретные потребности. Она создана для того, чтобы заменить людей там, где угроза обстрелов или минирования самая высокая.

Основные характеристики и возможности:

Грузовая машина может перевозить до 500 кг груза на себе или тянуть прицеп.

Задача: доставка боеприпасов, еды и снаряжения, эвакуация раненых бойцов.

Автономность: робот может работать до 72 часов без подзарядки и преодолевать до 40 км.

Управление: оператор может контролировать машину на расстоянии до 4 км, используя камеры с ночным видением.

По словам руководителя ARX Robotics Марка Витфельда, беспилотные наземные системы становятся основой современной логистики, поскольку они незаменимы для поддержания войск и сохранения жизней солдат.

Производство и сервис в Украине

Компания будет не только поставлять технику, но и планирует расширять свое присутствие непосредственно в Украине. ARX Robotics намерен открыть площадки для обслуживания и ремонта машин вместе с местными партнерами. Также производитель организует обучение для украинских операторов, чтобы роботизированные платформы всегда готовы к работе в боевых условиях.

В целом, Украина демонстрирует рекордные темпы развертывания роботов: только за первое полугодие 2026 года планируется закупка около 25 тысяч различных наземных беспилотных систем.

Напомним, война в Украине коренным образом меняет мировой рынок вооружений. Ведущие мировые производители теперь ориентируются на реальный опыт боевых действий в Украине, адаптируя свои разработки под нужды современной войны, где дроны и роботизированные комплексы играют ключевую роль.