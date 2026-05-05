Еврокомиссия формирует Альянс дронов ЕС-Украина: стартовал набор учредителей

Европейская Комиссия (ЕК) официально объявила конкурс на формирование состава учредителей нового Альянса дронов ЕС-Украина. Целью новой структуры является укрепление безопасности и обороны обеих сторон путём развития общей экосистемы промышленности беспилотных систем.

Инициатива стала результатом обращения президента Урсулы фон дер Ляен в 2025 году, которая отметила необходимость мер противодействия растущим угрозам от беспилотников. Альянс будет поддерживать технологии использования дронов и борьбы с ними, опираясь на Дорожную карту оборонной готовности до 2030 года и План действий Комиссии по безопасности.

Членов-учредителей будут выбирать среди кандидатов, имеющих практический опыт работы в секторе оборонных беспилотников. Избранные представители сформируют первый Совет Альянса и будут определять его стратегические приоритеты. Деятельность структуры будет управляться промышленностью для создания комплексного оборонного потенциала.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 мая 2026 года. Полноценный запуск Североатлантического союза запланирован на ближайшие месяцы.

Основной упор делается на интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса в европейский рынок. Украина уже имеет значительный опыт боевого применения дронов, что критически важно для тестирования новых разработок ЕС.

Напомним, Украина значительно нарастилапоставки дронов-перехватчиков : с начала 2026 года их передали войску уже вдвое больше, чем за весь прошлый год.