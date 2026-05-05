Єврокомісія формує Альянс дронів ЄС–Україна: стартував набір засновників

Європейська Комісія (ЄК) офіційно оголосила конкурс на формування складу засновників нового Альянсу дронів ЄС–Україна. Метою нової структури є зміцнення безпеки та оборони обох сторін шляхом розвитку спільної екосистеми промисловості безпілотних систем.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄК.

Ініціатива стала результатом звернення президента Урсули фон дер Ляєн у 2025 році, яка наголосила на необхідності заходів протидії зростаючим загрозам від безпілотників. Альянс підтримуватиме технології використання дронів та боротьби з ними, спираючись на Дорожню карту оборонної готовності до 2030 року та План дій Комісії щодо безпеки.

Членів-засновників обиратимуть серед кандидатів, які мають практичний досвід роботи в секторі оборонних безпілотників. Обрані представники сформують першу Раду Альянсу та визначатимуть його стратегічні пріоритети. Діяльність структури буде керована промисловістю для створення комплексного оборонного потенціалу.

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 25 травня 2026 року. Повноцінний запуск Альянсу заплановано на найближчі місяці.

Основний акцент робиться на інтеграції українського оборонно-промислового комплексу в європейський ринок. Україна вже має значний досвід бойового застосування дронів, що є критично важливим для тестування нових розробок ЄС.

