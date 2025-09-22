Запланована подія 2

Ще понад 2 млрд гривень: проєкт "Армія дронів Бонус" отримав додаткове фінансування

БпЛА, військові ЗСУ
Проєкт "Армія дронів Бонус" отримав додаткове фінансування. / Сухопутні війська ЗСУ

Міністерство оборони України отримає додатково понад 2 млрд грн на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус". Це рішення було ухвалене 22 вересня під час засідання Кабміну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Воно передбачає перенаправлення залишків коштів Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпрому) на підтримку вказаного проєкту.

Ініціатива дозволяє військовим підрозділам накопичувати бали за ураження ворожих цілей. Накопичені бали можна обміняти на БпЛА та засоби РЕБ, вироблені в Україні. Замовлення здійснюється на платформі Brave1 Market, а отримання — через цифрову систему DOT-Chain Defence.

"Розширюємо підтримку військових, продовжуємо цифровізацію та усуваємо бюрократичні перепони, аби наші захисники отримували необхідне максимально швидко та зручно", — зазначили в Мінобороні.

Нагадаємо, у межах програми “Армія Дронів Бонус” українські військові тепер можуть отримувати не лише FPV-дрони та бомбери, а й засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Постачання відбувається через систему Міноборони DOT-Chain Defence — напряму від виробника на передову.

Автор:
Тетяна Ковальчук