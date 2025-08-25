"Армія дронів": військові замовили техніки на 1 мільярд гривень через систему "Е-бали"

У серпні запрацювала оновлена програма "Армія дронів.Бонус", відома як “Е-бали”. Завдяки цій системі українські військові вже замовили техніки на понад 1 мільярд гривень, включно з 22 тисячами FPV-дронів, бомберів, розвідувальних БпЛА та засобів РЕБ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За його словами, нова модель поєднує Brave1 Market, систему DELTA та DOT-Chain Defence, створюючи прозорий та швидкий механізм постачання. Тепер підрозділи можуть обмінювати бали, отримані за успішне знищення ворожих цілей, на необхідну техніку безпосередньо від українських виробників.

Як це працює?

Завдяки моделі "Е-бали" значно скоротилися терміни постачання замовлень техніки на фронт. Працює система наступним чином:

підрозділи отримують бали за верифіковані ураження та знищення ворожих цілей;

у Brave1 Market через авторизацію в DELTA вони замовляють дрони та іншу техніку українських виробників;

постачання підрозділам напряму забезпечується виробниками через DOT-Chain Defence;

завдяки цьому термін від замовлення до постачання на фронт у середньому становить 10 днів, рекорд — 5 днів.

"Ми створили швидку та прозору систему — по суті, Amazon для війни, — яка дає змогу підрозділам, що демонструють високу бойову ефективність, отримати більше дронів та іншої техніки на додачу до централізованого постачання", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів на платформі Prozorro перевищує 3,3 млрд грн.