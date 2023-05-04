"Армія дронів": в Україні підготували 10 тисяч операторів безпілотників

Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 завершили перший етап проєкту "Армія дронів" — підготували 10 тисяч пілотів БПЛА.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає "Українська правда".

Він зауважив, що проєкт "Армія дронів" має дві цілі. По-перше, планують запустити 60 ударних рот безпілотників. Друга мета — трансформація доктрини застосування БПЛА, додав віцепрем'єр.

"Нещодавно ми закінчили першу частину проєкту навчання пілотів БПЛА, 10 тисяч пілотів навчили за цей час. Тобто "Армія дронів" – це про комплексний розвиток сфери БПЛА як з точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування", — розповів Федоров.

У січні на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що у Збройних силах України формуються перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів. У березні повідомлялося, що їхня кількість зросла до трьох.

Проект "Армія дронів" було запущено Генштабом ЗСУ, Мінцифри та фандрейзинговою платформою United24 з липня 2022 року.