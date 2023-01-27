"Армія дронів": В Генштабі анонсували створення перших у світі ударних рот безпілотників

У Збройних силах України формуються перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів, повідомляють в Генеральному штабі. Зазначається, що відповідне рішення схвалив на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Міністерств цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони, Генштабом ЗСУ та Держслужбою спеціального зв'язку та захисту інформації створило в межах проєкту "Армія дронів" координаційний штаб для його повноцінної реалізації.

Як ідеться в повідомленні, це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БПЛА, аби забезпечити ними Сили оборони України. Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти.

"Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога. Головний партнер з навчання ударних рот - військова школа "Боривітер". Робимо все, щоб забезпечити воїнів сучасними технологіям", - вказують в Генштабі.

Нагадаємо, що проект "Армія дронів" було запущено Генштабом ЗСУ, Мінцифри та фандрейзинговою платформою United24 з липня 2022 року. За перші три місяці його роботи було домовлено про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 мільярда гривень. В жовтні Мінцифри повідомило про відправку на фронт 179, а згодом ще 20 безпілотників. В середині січня військовим у Бахмут, де йдуть гарячі бої, було відправлено 83 дрони.

Крім того, зазначимо, що в листопаді влада анонсувала створення в Україні флоту морських дронів, аби захистити акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів.