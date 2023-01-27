"Армия дронов": В Генштабе анонсировали создание первых в мире ударных рот беспилотников

В Вооруженных силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов, сообщают в Генеральном штабе. Соответствующее решение одобрил на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством обороны, Генштабом ВСУ и Госслужбой специальной связи и защиты информации создало в рамках проекта "Армия дронов" координационный штаб для его полноценной реализации.

Как говорится в сообщении, необходимо воплотить ряд ключевых реформ и масштабировать производство БПЛА, чтобы обеспечить ими Силы обороны Украины. Уже отобраны наиболее профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты.

"Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование, чтобы преодолевать врага. Главный партнер по обучению ударным ротам - военная школа "Боривитер". Делаем все, чтобы обеспечить воинов современным технологиям", - указывают в Генштабе.

Напомним, что проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года. За первые три месяца его работы было договорено о закупке 986 беспилотников за 1,9 миллиарда гривен. В октябре Минцифры сообщило об отправке на фронт 179, а затем еще 20 беспилотников. В середине января военным в Бахмут, где идут горячие бои, было отправлено 83 дрона.

Кроме того, отметим, что в ноябре власти анонсировали создание в Украине флота морских дронов для защиты акватории украинских морей и мирных городов от крылатых ракет, которые российские войска запускают с кораблей.