В Украине стартовал проект "Армия дронов" для нужд ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство цифровой трансформации и UNITED24 запускают проект "Армия дронов".

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что на этапе подготовки проекта Минцифры провела совместную работу с Генштабом и защитниками, чтобы понять запросы и потребности на передовой.

"По результатам встреч вместе мы сформировали системное видение, чтобы всю линию фронта шириной около 2470 км закрыть дронами. Они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных. В этом им поможет технологическая "Армия дронов", - отметил Федоров.

С военными и партнерами тестировали разные дроны, собрали фидбек и сформировали системный подход к обеспечению разведчиков всем необходимым.

На первом этапе планируют закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага. А значит, их еще сложнее сбить.

Помочь ВСУ и присоединиться к сбору можно из любого уголка мира и внести свой взнос в два клика через платформу UNITED24 или задонатить свой дрон.

"Комплексная программа с UNITED24 позволит нам не только закупать дроны, но и ремонтировать их, оперативно заменять, а также проводить обучение пилотов", - отметил министр.

К инициативе первым присоединились Олег Гороховский и Монобанк. Вместе со своими клиентами всего за несколько дней они собрали более 64 млн. гривен. А это уже два беспилотных авиационных комплекса Warmate!

"Каждый день украинцы доказывают: для нас нет ничего невозможного. Вместе поддержим и усилим нашу армию", - подчеркнул Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило образовательную программу IT Generation. На первом этапе планируют за счет партнеров обучить бесплатно 1000 студентов-свитчеров, людей, ранее не работавших в IT и не имевших образования в этой области.