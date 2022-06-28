В Польше открыли сбор денег на Bayraktar для ВСУ

В Польше вслед за Литвой решили провести сбор средств на ударный беспилотник "Байрактар" для Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил польский журналист Славомир Сераковский, запустивший сбор.

Он рассказал, что вдохновился литовцами, которые за короткое время (за 3,5 дня) пожертвовали 5 миллионов евро на приобретение турецкого ударного беспилотника для Украины.

“Литовцы мгновенно собрали средства и компания, производящая Bayraktars, решила подарить одну Украину, а собранные деньги использовать для помощи населению. Позже то же повторилось со следующими тремя! Теперь настал наш черед”, — отметил он.

Сераковский призвал поляков не наблюдать пассивно за тем, как россияне убивают украинских детей и разрушают мирные города.

"Давайте примем участие в этой битве. Давайте сбросимся на самое эффективное оружие!" – говорится в описании сбора.

Журналист хочет собрать 4,5 миллиона злотых. Сбор средств продлится еще 30 дней.

На сегодня уже собрано 27 237 злотых.

Напомним, турецкая компания Baykar Makina бесплатно передаст Литве ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2, средства на покупку которого для дальнейшей передачи Украине собрали литовские граждане по инициативе телеведущего Андрюса Тапинаса.