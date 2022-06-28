Резников: вскоре заводы по производству Bayraktar сосредоточатся на потребностях ВСУ

С начала полномасштабной войны Минобороны поставило на вооружение ВСУ до 50 Bayraktar. А в ближайшей перспективе почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинских военных.

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Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Facebook, уточнив, что речь идет о заказах еще десятков беспилотников.

"Планы Украины по приобретению байракторов тоже масштабны. Мы уже получили новый запрос от командования Вооруженных сил Украины", — отметил глава Миноброны.

Он также напомнил, что в Украине появится завод по производству турецких беспилотников Bayraktar. Несмотря на войну, продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции по вопросу реализации проекта по строительству завода.

"Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы. Отдельно благодарю за позицию и поддержку министра обороны Турции Генерала Хулуси Акара", — подчеркнул Резников.

Напомним, накануне украинцы за трое суток собрали 600 миллионов гривен на покупку четырех "Байракторов" для Вооруженных сил Украины.

Однако Baykar заявила, что бесплатно отдаст Украине три Bayraktar, на которые украинцы перечисляли деньги в фонд Сергея Притулы. До этого в Baykar сообщили, что бесплатно передадут Литве ударный беспилотнык, средства на покупку которого для дальнейшей передачи Украине собрали литовские граждане по инициативе телеведущего Андрюса Тапинаса.