В Украине построят завод по производству турецких беспилотников Bayraktar

В Украине появится завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-включения из Нью-Йорка, передает УНИАН.

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Глава МИД подчеркнул, что в отношениях Украины с Турцией "все будет хорошо".

"Завод "Байрактаров" на территории Украины будет", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на полях Генеральной ассамблеи ООН в основном речь шла о безопасности и сотрудничестве обоих государств в сфере обороны.

"Вы знаете, что между нашими странами есть несколько очень амбициозных проектов. Это и производство беспилотников, и производство кораблей для Военно-морских сил Украины", — доложил министр.

Ранее между сторонами обсуждалась возможность развертывания производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины.

Как известно, дрон Bayraktar TB2 известен тем, что обладает большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе в течении целых суток и 34 минут. Беспилотник создан для наблюдения за территорией с воздуха. Он может быстро выявлять цель.

При этом турецкий беспилотник получил четыре ракеты, среди которых управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Летательный аппарат отличается современными программным обеспечением и системой управления. Дрон оснащен несколькими камерами и системой наблюдения.

Напомним, Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

При этом в Вооруженных Силах Украины сообщали, что турецкие ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.

В 2019 году ВСУ начинали испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

Отметим также, что применение турецких дронов Bayraktar стало одним из важнейших факторов успеха Азербайджана в осенней войне 2020 года против армянских сил в Нагорном Карабахе.