Украина ждет полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта — МИД

Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права", — сказано в нем.

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МИД отмечает, что Украина "неизменно и безоговорочно" поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах.

"Этот принцип является основополагающим для Украины, до сих пор страдающей от российской агрессии, и части территории, которая остается под временной оккупацией России", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В то же время в сообщении вообще не комментируют размещение в зоне конфликта российских миротворцев.

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Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин дистанционно подписали заявление, согласно которому объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Под контролем НКР разрешается оставить только ту часть бывшей Нагорно-Карабахской области, которая остается под ее контролем на момент прекращения огня. Таким образом, историческая столица региона Шуша и взятые ранее под контроль территории Гадрутского района остаются за Азербайджаном.

Все прочие территории вокруг экс-НКАО, кроме Лачинского коридора шириной 5 км, должны быть переданы под контроль Азербайджана. При этом в регион вводится российский миротворческий контингент. Россия приступила к его развертыванию уже утром 10 ноября.

Отметим, что заявление Пашиняна о радикальных уступках, на которые была вынуждена пойти армянская сторона, в ту же ночь вызвало политический кризис в Армении: разъяренные протестующие разгромили офис премьера и захватили здание Национального собрания. Антиправительственные протесты в Еревене продолжились и в среду, 11 ноября.