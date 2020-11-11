Политика 40 минут назад

Россия опубликовала карты размещения миротворцев в Карабахе

В частности, Минобороны РФ показало, где будут наблюдательные посты в районе Лачинского коридора

Запланированное Минобороны РФ размещение российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта
Запланированное Минобороны РФ размещение российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта
Запланированное Минобороны РФ размещение российских миротворцев в зоне Лачинского коридора
Запланированное Минобороны РФ размещение российских миротворцев в зоне Лачинского коридора
Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта
Запланированное Минобороны РФ размещение российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта
Запланированное Минобороны РФ размещение российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта

Министерство обороны России опубликовало карты планируемого размещения российских миротворческих сих в Нагорном Карабахе. Соответствующую информацию ведомство обнародовало через РИА Новости.

Исходя из опубликованных карт, территория проведения миротворческой операции будет разделена на две зоны ответственности — "Север" и "Юг", в каждой из которых будет размещен ряд наблюдательных постов.

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Также предусмотрено патрулирование подразделениями военной полиции района линии фронта между самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном по оси Мартуни — Мартакерт. Напомним, предусмотрено, что большинство этой территории (основную часть Агдамского района), армянские силы должны будут передать под контроль Азербайджана.

Кроме того, Минобороны РФ указано места конкретные расположения постов в районе Лачинского коридора, который остается для наземной связи Нагорного Карабаха с Арменией и не будет возвращаться под контроль Азербайджана, несмотря на то что не входил в НКАО.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин дистанционно подписали заявление, согласно которому объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Под контролем НКР разрешается оставить только ту часть бывшей Нагорно-Карабахской области, которая остается под ее контролем на момент прекращения огня. Таким образом, историческая столица Карабаха Шуша и взятые ранее под контроль территории Гадрутского района остаются за Азербайджаном.

Все прочие территории вокруг экс-НКАО, кроме Лачинского коридора шириной 5 км, должны быть переданы под контроль Азербайджана. При этом в регион вводится российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих с 90 бронетранспортерами и 380 единицами военной и специальной техники. Россия приступила к развертыванию контингента уже утром 10 ноября.

Отметим, что заявление Пашиняна о радикальных уступках, на которые была вынуждена пойти армянская сторона, в ту же ночь вызвало политический кризис в Армении: разъяренные протестующие разгромили офис премьера и захватили здание Национального собрания.

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